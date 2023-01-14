İslam Memiş saat vererek açıkladı: Altın ve gümüş için son uyarı
Döviz ve altın piyasasında yaşanan dalgalanma devam ederken, Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altın ve gram gümüş için dikkat çeken uyarılarda bulundu. Memiş, 'son tren' diyerek kritik değerlendirmeler yaptı.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, borsadaki düşüşler, gram altın ve gümüşteki yükseliş, döviz kurlarındaki beklenti, açıklanan son kredi destekleri ve Kur Korumalı Mevduat hesaplarıyla ilgili iddialar hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Kişisel hesabından paylaştığı videoda açıklamalarının yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş, gram altında beklentisi olan zirve rakamlarını paylaştı. Memiş'in 'Bu son tren' sözleri dikkat çekti. Gümüş için '2023 onun yılı' diyen Memiş, gram gümüşteki zirve beklentisini de aktardı. İslam Memiş gram altın ve gümüş için bugün saat 16:30'da açıklanacak veriyi de hatırlatarak, "Yatırımcı dikkat etmeli" deyip uyarılar yaptı.
BORSA VE DOLAR
"Altın ve gümüş alım fırsatı verecek mi?" başlıklı videosunda İslam Memiş şu değerlendirmeleri yaptı: Piyasalar için önemli bir gün. Altın ve gümüş fiyatları nasıl etkilenebilir. Borsada düşüşler sürecek mi, borsa yatırımcısı ne yapmalı? Bu gibi soruların cevabını vermeye çalışacağım. Borsa İstanbul yüzde 5.19'luk düşüşle günü tamamladı.
Borsa tarafındaki beklentimi biliyorsunuz. Dolar TL kuru ekranlarda 18.78 seviyesinde. 18.96'ya kadar serbest piyasada fiyatlama var. Euro TL serbest piyasada 20.35-42 aralığında. Euro dolar paritesinde beklentimiz karşılanıyor. Pozitif görünüm sürüyor.