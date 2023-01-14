İslam Memiş saat vererek açıkladı: Altın ve gümüş için son uyarı

BORSA VE DOLAR

"Altın ve gümüş alım fırsatı verecek mi?" başlıklı videosunda İslam Memiş şu değerlendirmeleri yaptı: Piyasalar için önemli bir gün. Altın ve gümüş fiyatları nasıl etkilenebilir. Borsada düşüşler sürecek mi, borsa yatırımcısı ne yapmalı? Bu gibi soruların cevabını vermeye çalışacağım. Borsa İstanbul yüzde 5.19'luk düşüşle günü tamamladı.