İslam Memiş 'resmi olarak ilan edilecek' dedi: Masal bitti; büyük tufana hazırlık yapın!

Dünya Bankası, faiz artıran dünya merkez bankalarını 2023 için çok uyarmıştı, ancak bu uyarıyı kimse dikkate almadı.

2023’de beklenen tufana az kaldı!

Bu kez yıkıcı bir özelliği olacak.

Sorunun herkes farkında.

Az hasar ile atlatmak için çözüm arıyorlar.

ABD’de üç bankanın iflas etmesi daha bir şey değil.