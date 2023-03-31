İslam Memiş 'resmi olarak ilan edilecek' dedi: Masal bitti; büyük tufana hazırlık yapın!
TV100 yazarı İslam Memiş, Dünya Bankası'nın uyarısı hatırlattı ve ekonomiye ilişkin dikkat çeken uyarılar yaptı.
TV100.com yazarı İslam Memiş, bugünkü köşesinde dikkat çeken uyarılarda bulundu. Memiş "Dünyayı saran ekonomik kriz çok yakında resmi olarak ilan edilecek" dedi ve "Masal bitti; büyük tufana hazırlık yapın" ifadelerini kullandı.
Memiş'in bugünkü yazısı şöyle:
Dünya Bankası, faiz artıran dünya merkez bankalarını 2023 için çok uyarmıştı, ancak bu uyarıyı kimse dikkate almadı.
2023’de beklenen tufana az kaldı!
Bu kez yıkıcı bir özelliği olacak.
Sorunun herkes farkında.
Az hasar ile atlatmak için çözüm arıyorlar.
ABD’de üç bankanın iflas etmesi daha bir şey değil.
Diğer ülkelere ve diğer büyük bankalara sıçrayacak.
Sermaye el değiştirecek, dijital para sistemine geçiş hızlı ve acılı olacak.
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, geçen hafta halka kapalı planlanmamış bir toplantı için ABD’nin üst düzey mali düzenleyicilerini aradı ve şunu söyledi: “Durum sandığımızdan daha ciddi.”
Yellen devam etti: “Eğer ABD borçlarında temerrüde düşerse bu ABD dolarının dünya rezervi olma statüsünü zayıflatır” dedi.
Yani, böyle bir risk kabul edildi!