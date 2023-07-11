İslam Memiş rakam verdi: Doların geleceği en düşük seviyeyi açıkladı!
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu haftaki piyasa değerlendirmesinde gram altın, ons altın, döviz ve borsayla ilgili çok önemli rakamlar verdi. Yatırımcılar için rehber oluşturacak bu rakamlara göre dolar almak isteyenler için de hem tarih hem de seviye açıkladı.
İslam Memiş'in "Para piyasalarında bu hafta neler takip edilecek?" başlıklı yazısı şöyle:
Bu haftanın en önemli verisi olarak ABD’de enflasyon verisini takip edeceğiz.
Yurt içi piyasalarda ise bugün açıklanacak olan işsizlik verisini takip edeceğim.
Maliyet artışlarından dolayı yıl sonuna kadar işsizlik rakamları radarımda olacak.
Yılın üçüncü çeyreğinden sonra artış yönlü hareket bekliyorum.
Çarşamba günü saat 15.30’da açıklanacak ABD enflasyon verisi, küresel piyasalar için oldukça önemli olacak.
ABD enflasyon verisinde sert düşüşler bekleniyor.
Geçen ay yüzde 4 olarak açıklanan enflasyon rakamı, yüzde 3,2’ye gerileyebilir.
Peki bu hafta yatırımcılar piyasada hangi bant aralıklarını dikkat etmeli?
BİST100 ENDEKSİ:
Haftayı 6 bin 187 puan seviyesinden tamamlamıştı.
Geniş bant aralığında gözlemlemeye devam ediyorum.
Kısa vade için kâr satışlarına karşı dikkat etmek gerek.
Bu hafta endeks tarafında 5 bin 950-6 bin 320 puan aralığını takip edeceğim.
Orta vade için öngörümde bir değişiklik yok.
Önce 5 bin 770 puan, devamında 5 bin 470 puan destek konumu benim için önemli.
DOLAR/TL KURU:
26,03 lira seviyesinden haftayı tamamlamıştı.
Yatay seyrini koruyarak bu hafta sakin bir seyirde işlemler gerçekleştirmesini bekliyorum.
25,85-26,10 lira aralığı geçerliliğini koruyor.