İslam Memiş rakam verdi: Doların geleceği en düşük seviyeyi açıkladı!

BİST100 ENDEKSİ:

Haftayı 6 bin 187 puan seviyesinden tamamlamıştı.

Geniş bant aralığında gözlemlemeye devam ediyorum.

Kısa vade için kâr satışlarına karşı dikkat etmek gerek.

Bu hafta endeks tarafında 5 bin 950-6 bin 320 puan aralığını takip edeceğim.

Orta vade için öngörümde bir değişiklik yok.

Önce 5 bin 770 puan, devamında 5 bin 470 puan destek konumu benim için önemli.