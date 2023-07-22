İslam Memiş, o paylaşımın şifresini çözdü: Dolar borcu olanlar dikkat

Piyasanın genel beklentisi 500 baz puan faiz artıracağı yönündeydi.

Benim kişisel öngörüm de 300-350 baz puan artıracağı yönündeydi.

Böylece politika faizi ile enflasyon arasındaki makas kapanmamış oldu.

Karar metninde çok farklı bir değişiklik yok.