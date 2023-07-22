İslam Memiş, o paylaşımın şifresini çözdü: Dolar borcu olanlar dikkat
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendirdi ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımın şifresini çözdü. Memiş'ten vatandaşların canını sıkacak açıklama geldi: Devam edecek.
İslam Memiş'in tv100.com'daki 'Sancılı sürece devam kararı' başlıklı yazısında Merkez Bankası'nın faiz kararı değerlendirildi. Memiş, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sosyal medya paylaşımının da şifresini çözdü.
Memiş'in yazısı şöyle:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), faiz kararını açıkladı.
TCMB’nin yeni yönetimi, politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 17,50’ye yükseltti.
TCMB’nin politika faizini yüzde 15’den yüzde 17,50’ye yükseltmesi beklentileri karşılamadı.
Piyasanın genel beklentisi 500 baz puan faiz artıracağı yönündeydi.
Benim kişisel öngörüm de 300-350 baz puan artıracağı yönündeydi.
Böylece politika faizi ile enflasyon arasındaki makas kapanmamış oldu.
Karar metninde çok farklı bir değişiklik yok.
TCMB karar metninde dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar verildiği vurgulandı.