İslam Memiş 'Nisan ayı gergin geçebilir' dedi: Altın, dolar ve kripto para yatırımcısına uyarılarda bulundu
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, nisan ayı için piyasa beklentilerini açıkladı. Memiş, dolar, altın ve kripto parada yaşanması beklenen gelişmeleri yorumladı.
İslam Memiş, TV100’de kaleme aldığı yazısında “Nisan ayı gergin geçebilir” dedi.
Memiş, şu yorumlarda bulundu:
Nisan ayının ilk işlem günü ve ilk haftasındayız.
Nisan ayı gergin geçebilir!
Hem yurt dışı hem de yurt içi piyasalarda gerginliğin ve belirsizliğin olacağı bir süreç bekliyorum.
İçeride siyasi gerginlikler, dışarıda ekonomik ve siyasi kaos.
Salı günü ABD eski Başkanı Donald Trump’ın yargılanma süreci başlıyor.
ABD’de güvenlik tedbirleri artırıldı.
Dünya genel olarak bu tarafa yöneldi.
Küresel ekonomiye dair belirsizlikler, küresel ekonomide durgunluk, enflasyon ve Fed.
Nisan ayında piyasalar kendine yön vermekte zorlanır.
En önemlisi de dünya genelinde sokak eylemlerinin artma ihtimali.
Türkiye’de seçimler yaklaştıkça kısır tartışmalar ve gerginlikler de artıyor.
Toplum, siyasete odaklanmış bir psikolojide.
Herkes politika konuşuyor. Enerjimizi maalesef yine boş yere tüketmeye devam ediyoruz.