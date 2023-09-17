İslam Memiş net tarih ve rakam verdi: Altını kimse tutamayacak
Piyasa uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara dalgalanmalara karşı uyarılarda bulunurken altının ikiye katlanacağı tarihle ilgili tahminlerini dile getirdi.
Altın piyasasında yaşanan dalgalanmaların ardından yatırımcılar, uzmanlardan gelecek değerlendirme ve tahminlere odaklandı.
Piyasa uzmanı İslam Memiş, son dönemlerde düşüş gösteren altın fiyatlarıyla ilgili endişenen yatırımcıların yüreğine su serpti.
Memiş, tarih de vererek ilk kez güvenilir liman olarak nitelendirilen altın fiyatlarında 3 bin 500 TL rakamını telaffuz etti.
İslam Memiş, gram altınla ilgili tahminiyle birlikte piyasada deprem etkisi yarattı.