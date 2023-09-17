İslam Memiş net tarih ve rakam verdi: Altını kimse tutamayacak

Piyasa uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara dalgalanmalara karşı uyarılarda bulunurken altının ikiye katlanacağı tarihle ilgili tahminlerini dile getirdi.

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İslam Memiş net tarih ve rakam verdi: Altını kimse tutamayacak - Resim: 1

Altın piyasasında yaşanan dalgalanmaların ardından yatırımcılar, uzmanlardan gelecek değerlendirme ve tahminlere odaklandı.

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İslam Memiş net tarih ve rakam verdi: Altını kimse tutamayacak - Resim: 2

Piyasa uzmanı İslam Memiş, son dönemlerde düşüş gösteren altın fiyatlarıyla ilgili endişenen yatırımcıların yüreğine su serpti.

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İslam Memiş net tarih ve rakam verdi: Altını kimse tutamayacak - Resim: 3

Memiş, tarih de vererek ilk kez güvenilir liman olarak nitelendirilen altın fiyatlarında 3 bin 500 TL rakamını telaffuz etti.

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İslam Memiş net tarih ve rakam verdi: Altını kimse tutamayacak - Resim: 4

İslam Memiş, gram altınla ilgili tahminiyle birlikte piyasada deprem etkisi yarattı.

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