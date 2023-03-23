İslam Memiş 'kritik gün geldi' dedi ve uyardı: 'Görmeden pozisyon almamak gerek'
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, tv100'deki yazısının başlığını "Önemli gün geldi, çattı!" diye attı ve vatandaşlara uyarıda bulundu. Altın, dolar, euro için rakamlarını güncelleyen Memiş, merkez Bankası ve FED'in ne yapacağını açıkladı.
tv100.com yazarı İslam Memiş "Önemli gün geldi, çattı!" başlıklı yazısında vatandaşlara uyarılarda bulundu. Fed'in faiz kararıyla ilgili ihtimalleri değerlendiren Memiş, yazısında şu ifadeleri kullandı:
Not: Fed, faizi 25 baz puan daha artırarak yüzde 4,75-5,00 aralığına yükseltti.
Küresel piyasaların merakla beklediği büyük gün geldi, çattı.
Amerika Merkez Bankası (Fed) faiz kararını bu akşam açıklayacak.
Faiz kararından sonra Fed Başkanı Jerome Powell, basın toplantısında soruları cevaplayacak.
İki ihtimal var:
- Fed 25 baz puan faiz artırımı yapabilir.
- Fed faizlerde bir değişikliğe gitmez, pas geçebilir.
Ben, 25 baz puan faiz artıracağını tahmin ediyorum.
1- 25 baz puan faiz artırırsa ne olur?
Banka iflasları sonrasında psikolojik mesaj için faiz artırımına devam etmesi önemli.
25 baz puan faiz artırımı, parite, altın ve gümüş fiyatlarında gerilemeye, dolar endeksinde yükselişe neden olabilir.
Altının ons fiyatı (xau/usd), bin 915 dolar, gümüşün ons fiyatı (xag/usd), 21,80 dolar seviyesine gerileyebilir.
EUR/USD paritesi, 1,0630 seviyesine gerileyebilir.
Dolar endeksi (dxy), 105 seviyesine tekrar yükselebilir.