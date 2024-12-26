İslam Memiş Kara Haberi Verdi: Çok Sert Olacak
Ekonomi ve finans uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarının yükseldiği bir dönemde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yeni asgari ücretle ilgili yorumlarını paylaşan Memiş, 2025 yılına ilişkin ekonomik öngörülerini kamuoyuyla paylaştı.
Kaynak: Haber Merkezi
2025 yılı için asgari ücretin 22 bin 104 TL olarak açıklandığını hatırlatan Memiş, bu artışın dolar bazında 627 dolara denk geldiğini belirtti. Geçtiğimiz yıl 578 dolar olan asgari ücretin, bugünkü kur üzerinden artış gösterdiğine dikkat çeken Memiş, “Asgari ücretin enflasyon üzerinde kalabilmesi için bundan sonra enflasyon rakamlarının düşmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.
"CİDDİ ALIM GÜCÜ SORUNU YAŞANABİLİR"
İslam Memiş, asgari ücretin enflasyona etkisini yüzde 2,1 olarak hesapladığını ifade ederken, uzun vadede bu etkinin yüzde 3,6 seviyesine çıkabileceğini belirtti. Ancak enflasyon rakamlarının düşmesi halinde bu farkın kapanabileceğini ekledi. Yine de, 2025 yılında vatandaşların ciddi alım gücü sorunları yaşayabileceğini vurguladı.
2025 YILI BELİRSİZLİKLERLE DOLU OLACAK
Küresel ekonomilere yönelik belirsizliklerin 2025 yılında daha da artacağını belirten Memiş, özellikle Amerika’daki başkanlık değişiminin ve Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşlarının etkilerine dikkat çekti. Bu tür gelişmelerin gelişmekte olan ülkeleri, dolayısıyla Türkiye’yi de etkileyeceğini ifade etti.
MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz kararıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Memiş, Ocak ayında 150 baz puanlık bir faiz indirimi beklediğini dile getirdi. Mart ve Nisan aylarında ise faiz oranlarında değişiklik olmayabileceğini öngördüğünü belirtti.
“BORSADAN KORKMAYIN, KRİPTO PARADAN UZAK DURUN”
Memiş, borsa piyasası için pozitif beklentilerini koruduğunu ifade ederek, vatandaşlara kripto para piyasasına girmemeleri konusunda uyarıda bulundu. 2025 yılında kripto para piyasasında derin manipülasyonların yaşanabileceğini öne sürdü.
“ZAMLAR RAFLARA YANSIYACAK”
Asgari ücret artışının birçok ürün ve hizmet fiyatına yansımasının kaçınılmaz olduğunu belirten Memiş, maliyet hesaplamalarında yalnızca işçilik giderlerinin değil, tüm gider kalemlerinin dikkate alınması gerektiğini söyledi.