İslam Memiş Kara Haberi Verdi: Çok Sert Olacak

2025 YILI BELİRSİZLİKLERLE DOLU OLACAK

Küresel ekonomilere yönelik belirsizliklerin 2025 yılında daha da artacağını belirten Memiş, özellikle Amerika’daki başkanlık değişiminin ve Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşlarının etkilerine dikkat çekti. Bu tür gelişmelerin gelişmekte olan ülkeleri, dolayısıyla Türkiye’yi de etkileyeceğini ifade etti.