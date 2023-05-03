İslam Memiş: Kaçarı yok

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Bir ay içerisinde altın, gümüş, EUR/USD paritesi, GBP/USD parite, kripto paralar yukarı gider mi?" sorusunu yanıtladı.

İslam Memiş
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Piyasaların gözü bugün açıklanacak olan ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararında.

Kritik karar öncesi altın fiyatlarında hareketlilik başlarken gözler gram ve ons altına çevrilmiş durumda.

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Yatırımcılar 'FED faizi düşürecek mi, yükseltecek mi? Altın fiyatlarında son durum ne?' sorusunu araştırmaya devam ediyor. Elinde altını olanlar dikkat. 

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ELİNDE ALTIN OLANLAR DİKKAT

TV100'deki köşe yazısında FED'in faiz kararı öncesi piyasaları değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, elinde altın olanları uyardı. 

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SAAT VERDİ

Bu akşam için saat vererek uyaran Memiş, yazısında şu değerlendirmelerde bulundu:

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