İslam Memiş: Kaçarı yok
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Bir ay içerisinde altın, gümüş, EUR/USD paritesi, GBP/USD parite, kripto paralar yukarı gider mi?" sorusunu yanıtladı.
Piyasaların gözü bugün açıklanacak olan ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararında.
Kritik karar öncesi altın fiyatlarında hareketlilik başlarken gözler gram ve ons altına çevrilmiş durumda.
Yatırımcılar 'FED faizi düşürecek mi, yükseltecek mi? Altın fiyatlarında son durum ne?' sorusunu araştırmaya devam ediyor. Elinde altını olanlar dikkat.
ELİNDE ALTIN OLANLAR DİKKAT
TV100'deki köşe yazısında FED'in faiz kararı öncesi piyasaları değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, elinde altın olanları uyardı.
SAAT VERDİ
Bu akşam için saat vererek uyaran Memiş, yazısında şu değerlendirmelerde bulundu: