İslam Memiş ikinci turda ne olacağını açıkladı: Dolar da borsa da patlayacak!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu sürecinde olacak olanları yazdı.

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İslam Memiş ikinci turda ne olacağını açıkladı: Dolar da borsa da patlayacak! - Resim: 1

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 28 Mayıs'taki ikinci tur seçimleri öncesinde vatandaşlara uyarıda bulundu.

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İslam Memiş ikinci turda ne olacağını açıkladı: Dolar da borsa da patlayacak! - Resim: 2

Bugün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Memiş, "Günaydın, hayırlı işler. Gram altın fiziki tarafta şuan 1.390 lira. Sana da günaydın 1.500 liradan altın alan kuyrukçu kardeşim." dedi.

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İslam Memiş ikinci turda ne olacağını açıkladı: Dolar da borsa da patlayacak! - Resim: 3

Memiş, daha sonra attığı tweette ise Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda neler olacağını yazdı ve "şimdiden hasretle bekleyenlere duyurulur" dedi.

İşte İslam Memiş'in ikinci tur seçimler ve piyasayla ilgili değerlendirmesi...

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İslam Memiş ikinci turda ne olacağını açıkladı: Dolar da borsa da patlayacak! - Resim: 4

2.tur seçim sürecinde

- Sosyal medyada azgın saldırılar

- Kapalıçarşı’da kuyruklar

- Makas aralıkları ve işçilikler

OLMAYACAK.

Şimdiden hasretle bekleyenlere duyurulur.

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