İslam Memiş ikinci turda ne olacağını açıkladı: Dolar da borsa da patlayacak!
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu sürecinde olacak olanları yazdı.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 28 Mayıs'taki ikinci tur seçimleri öncesinde vatandaşlara uyarıda bulundu.
Bugün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Memiş, "Günaydın, hayırlı işler. Gram altın fiziki tarafta şuan 1.390 lira. Sana da günaydın 1.500 liradan altın alan kuyrukçu kardeşim." dedi.
Memiş, daha sonra attığı tweette ise Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda neler olacağını yazdı ve "şimdiden hasretle bekleyenlere duyurulur" dedi.
İşte İslam Memiş'in ikinci tur seçimler ve piyasayla ilgili değerlendirmesi...
2.tur seçim sürecinde
- Sosyal medyada azgın saldırılar
- Kapalıçarşı’da kuyruklar
- Makas aralıkları ve işçilikler
OLMAYACAK.
Şimdiden hasretle bekleyenlere duyurulur.