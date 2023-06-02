İslam Memiş 'iki önemli kuralımız devam ediyor' dedi: 'Bu hamleyi yapmayan kazanamaz'

İslam Memiş, 2023 yılının yatırım şampiyonunu, ikinci yarısı için hangi yatırım araçlarının kazandıracağını yazdı.

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İslam Memiş 'iki önemli kuralımız devam ediyor' dedi: 'Bu hamleyi yapmayan kazanamaz' - Resim: 1

TV100.com yazarı İslam Memiş, bugün kaleme aldığı yazısında yılın ikinci yarısında hangi yatırım aracının kazandıracağını yazdı. Memiş, yılın ikinci yarısında ekonomide yaşanması beklenen gelişmeleri şöyle aktardı:

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İslam Memiş 'iki önemli kuralımız devam ediyor' dedi: 'Bu hamleyi yapmayan kazanamaz' - Resim: 2

Yılın yarısı bitti.

Erken seçim kararı, seçim süreci, deprem felaketi, ikinci tur seçim derken koca altı ay geldi geçti.

Yılın ilk yarısında birikimlerini sepet ile çeşitlendirenler ne kazandı?

(10 bin lira üzerinden)

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İslam Memiş 'iki önemli kuralımız devam ediyor' dedi: 'Bu hamleyi yapmayan kazanamaz' - Resim: 3

1 OCAK 2023

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Dolar/TL kuru = 18,87

Avro/TL kuru  = 20,21

Gram altın      = 1.114

Gram gümüş = 14,50

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İslam Memiş 'iki önemli kuralımız devam ediyor' dedi: 'Bu hamleyi yapmayan kazanamaz' - Resim: 4

1 HAZİRAN 2023

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Dolar/TL kuru = 21,16

Avro/TL kuru  = 22,60

Gram altın      = 1.376

Gram gümüş = 16,90

(Günlük dalgalanmalar değişiklik gösterebilir.)

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