İslam Memiş: Hazır Olun, Cuma Günü Başlıyor
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımda güvenli liman olarak bilinen altın ile ilgili yatırımcıyı uyardı. Cuma gününe hazır olun diyen Memiş, 'Kusursuz Fırtına' nın sona ereceği tarihi söyledi.
Kaynak: Haber Merkezi
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yılın geri kalan bölümünde Altın, gümüş, döviz ve Bitcoin ekseninde beklentilerini dile getirdi. İslam Memiş, Borsa İstanbul'daki (BIST 100) haftalık düşüşü hatırlatarak bu hafta 9 bin 800-10 bin 200 puan aralığına ulaşacağını söyledi.
Memiş, ayrıca, 10 bin 380 puan seviyesine ulaşmasının da büyük bir sürpriz olmayacağının altını çizdi. Memiş, Euro ve Dolar'ın 2024'ün son aylarında 1,13 seviyesine gelebileceğini açıkladı.
Yatırımın güvenli adresi olarak görülen altın için de önemli değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, ons altının geçtiğimiz hafta 2 bin 2662 dolarda kapandığını ancak orta ve uzun vadede 3 bin dolara ulaşacağını söyledi. Kısa vadede kar satışlarının olacağının altını çizen Memiş, 2 bin 575 dolar seviyesinin kritik bir destek noktası olduğunu belirtti.
YIL SONUNDA REKOR KIRACAK
Finans uzmanı Memiş, gram altın yatırımcılarına yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu. Yıl sonunda gram altının 3.000-3.500 TL aralığında olacağını öngören Memiş, her düşüşün alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
CUMA GÜNÜNE DİKKAT
Gümüşün de yükselişini sürdürdüğünü belirten Memiş, gümüşün haftayı 31,17 dolar seviyesinde kapattığını ifade ederek, kısa vadede 30-32 dolar bandının izleneceğini dile getirdi. Orta ve uzun vadede gümüşteki artış trendinin devam edeceğini belirten Memiş, gram gümüşün yıl sonunda 37 TL seviyesine ulaşmasını bekliyor. Memiş öte yandan cuma gününü işaret ederek, piyasaların nasıl kapanacağı konusuna yatırımcıların dikkat etmeleri gerektiğini belirtti.
ŞUBAT'A KADAR SÜRECEK
Bitcoin yatırımcıları için de uyarılarda bulunan Memiş, Bitcoin’in haftayı 62.692 dolar seviyesinde kapattığını hatırlatarak, 57-63 bin dolar aralığını izleyeceğini söyledi. 57 bin doların altındaki seviyeleri alım fırsatı olarak değerlendirdiğini ekledi.
Piyasalardaki olası dalgalanmalara karşı temkinli olunması gerektiğini vurgulayan Memiş, baskılanan döviz kurunun yeniden yukarı yönlü hareket edebileceğini ifade etti.
Yılın son çeyreği için savaş risklerine odaklanılması gerektiğini belirten Memiş, bu dönemin küresel piyasalarda bugünden daha zorlu geçebileceğini öngörerek "Kusursuz Fırtına"nın Aralık’ta başlayıp Şubat’a kadar sürebileceği uyarısında bulundu.