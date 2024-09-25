İslam Memiş: Hazır Olun, Cuma Günü Başlıyor

Yatırımın güvenli adresi olarak görülen altın için de önemli değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, ons altının geçtiğimiz hafta 2 bin 2662 dolarda kapandığını ancak orta ve uzun vadede 3 bin dolara ulaşacağını söyledi. Kısa vadede kar satışlarının olacağının altını çizen Memiş, 2 bin 575 dolar seviyesinin kritik bir destek noktası olduğunu belirtti.