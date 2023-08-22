İslam Memiş 'güzel şeyler olacak' dedi, sıfır araç alacaklara müjdeyi verdi!
Sıfır ve ikinci el otomobilde yaşanan sıkıntılar sürerken otomobil ihtiyacı olanlar ise piyasada araç bulamamaktan şikayetçi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise otomobil almak isteyenleri sevindirecek güzel haberi verdi.
Sıfır otomobilde tedarik sorunu ve ikinci elde yaşanan fiyat sıkıntısı devam ederken, otomobil ihtiyacı olanlar galerilerde uzun süre beklemek zorunda kalıyor.
Aylar öncesinden peşinatı yatıran vatandaşlar aylar sonra araç alabiliyor. Sıfır otomobile büyük talep olurken, fiyatlar da ortala olarak döviz kuruna bağlı olarak her ay en az yüzde 10 artış gösteriyor.
İkinci el otomobil fiyatları da birinci elle yarışır durumda.
Otomobil almak isteyenleri sevindiren bir açıklama ise Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten geldi.
Memiş daha önce yaptığı bir paylaşımda ev almak için otomobilini sattığını belirtmiş ve bunun da doğru bir karar olduğunu açıklamıştı. Memiş'ten gelen son paylaşım ise otomobil almak isteyen ancak bulamayan vatandaşlar için...