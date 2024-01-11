İslam Memiş 'gün geldi çattı' dedi, gram altın için rakam verdi!

Kendi Youtube kanalında konuşan Memiş, "Para piyasalarında sakin bir seyir var. Bunun arkasında bir fırtına mı var? Borsada yükselişler devam edecek mi, döviz kurlarında son durum nedir? Altın ve gümüşlerde düşüş mü yükseliş mi başlayacak? i.