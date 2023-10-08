İslam Memiş, gram altında beklediği seviyeyi açıkladı

Memiş, "Euro TL kuru toparladı. Sağlıklı yükselişler için ayın 15'inden sonrayı beklemeye devam ediyorum. Elimde TL var diye soranlara, hayır dolar alma, euro alman daha isabetli demiştim. Bu hafta hep euro tarafını tavsiyesi ettik. Beklentim pozitif yönde devam ediyor. Bu baskılanma belki önümüzdeki hafta da devam eder. Yıl sonunda tepki alımı ile euro dolar paritesinde yükseliş yönlü beklentimi koruduğumu söyleyebilirim" diye konuştu.