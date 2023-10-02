İslam Memiş gram altın için tarih verdi: "Aman dikkat!"
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten ekim ayı için çok önemli açıklamalar geldi. Memiş, altın, dolar ve euroda yatırım fırsatı olabilecek tarihleri paylaştı.
İslam Memiş, ekim ayında piyasalardaki olasılıkları yazdı. Ekonomik tufan uyarısı yapan Memiş, 15 Ekim'e kadar yatırım için fırsat olduğunu belirtti.
İşte İslam Memiş'in tv100.com'daki "Bu hafta hangi seviyeleri takip etmeli?" başlıklı yazısı:
Ekim’in ilk haftasına başladık. Para piyasalarında Ekim’i ikiye ayırmak gerek. İlk yarı farklı, ikinci yarı farklı olabilir.
Eylül’ün son haftası doların değer kazandığı, dolar karşısında tüm enstrümanların değer kaybettiği bir süreç gördük. Bu sürecin Ekim’in 15’ine kadar devam edeceğini öngörüyorum.