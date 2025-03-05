İslam Memiş Gram Altın Fiyatları için Net Konuştu: 'Son Bir Tur' Daha Olacak! Tek Tek Tarihleri Saydı

GRAM ALTINDA DÜŞÜŞ TAHMİNİ

Altın fiyatlarında yeni bir düşüş dalgası görülebileceğini kaydeden İslam Memiş, “Tekrar bu vergi açıklamalarından dolayı ons altın tarafında tekrar 2 bin 900 dolar seviyesinin üzerine yükselişler gördük. Geçen hafta çok ciddi bir düşüş vardı 2 bin 835 dolar seviyesine kadar gerilemişti. Ons altın tarafında 100 dolarlık bir düşüş görmüştük. Gram altında geçen hafta 195 liralık bir düşüş görmüştük. Şu anda 3.472 lira fiziki altın Kapalıçarşı piyasasında. Ancak bir tur daha düşüş bekliyoruz. Hem ons altın tarafında hem de gram altın tarafında” şeklinde değerlendirmede bulundu.