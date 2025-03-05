İslam Memiş Gram Altın Fiyatları için Net Konuştu: 'Son Bir Tur' Daha Olacak! Tek Tek Tarihleri Saydı
Altın fiyatları tarife savaşlarının etkisiyle yüzde 2'den fazla yükseldikten sonra yatay bir seyir izlerken uzmanlardan yeni uyarı geldi. İslam Memiş altın fiyatlarında Mart ayının düşüş ayı olacağını açıklarken, "Bir tur daha düşüş bekliyoruz" dedi. Gram altın fiyatı için yılın ikinci yarısını işaret eden piyasa uzmanı, 4500 liralık tahminde bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Altın fiyatları rekorlar serisi sonrası düşüş trendine girmişti. İki gündür yükseliş ivmesi yakalayan altın fiyatları bugün yatay bir seviyede ilerliyor. Ons altın şu sıralar 2.913 dolardan işlem görürken, gram altın fiyatları ise 3.414 TL’den ekranlara yansıyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 5.832 TL’den, Cumhuriyet altını da 23.850 TL’den satışa sunuluyor. Peki altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? Altın fiyatları ne zaman yükselir. Piyasa Uzmanı İslam Memiş herkesin merak ettiği o soruları yanıtladı.
A Haber'e konuşan Para Piyasaları Uzmanı Memiş, bu haftanın ekonomik veri açısından oldukça yoğun olduğunu vurgulayan Memiş, “Özellikle Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı, Cuma günü Amerika'da tarım dışı istihdam verisi var. Yine Cuma günü işsizlik verisi var. Trump'ın vergi yükümlülükleriyle alakalı açıklamaları gelmeye devam ediyor. Yine ek gümrük vergileriyle alakalı piyasalarda bir gergin bekleyiş var. Hem veri açısından yoğun hem de açıklamalar açısından yoğun bir hafta bu hafta” ifadelerini kullandı.
GRAM ALTINDA DÜŞÜŞ TAHMİNİ
Altın fiyatlarında yeni bir düşüş dalgası görülebileceğini kaydeden İslam Memiş, “Tekrar bu vergi açıklamalarından dolayı ons altın tarafında tekrar 2 bin 900 dolar seviyesinin üzerine yükselişler gördük. Geçen hafta çok ciddi bir düşüş vardı 2 bin 835 dolar seviyesine kadar gerilemişti. Ons altın tarafında 100 dolarlık bir düşüş görmüştük. Gram altında geçen hafta 195 liralık bir düşüş görmüştük. Şu anda 3.472 lira fiziki altın Kapalıçarşı piyasasında. Ancak bir tur daha düşüş bekliyoruz. Hem ons altın tarafında hem de gram altın tarafında” şeklinde değerlendirmede bulundu.
GRAM ALTIN ALMAK İSTEYENLER DİKKAT!
ABD’den gelecek verilerin tabloyu daha da netleştireceğini belirten Memiş, “Şu anda vergi tehditlerinin gerginliği var piyasalarda tekrar yükselen bir trend var ama teknik olarak tekrar mesela ons altın tarafında 2 bin 800 dolar seviyesinin altına sarkmalara kenarda beklemeye devam ediyoruz. Geçen hafta gram altın yatırımcısı yüzde 50 alım yapmıştı. Diğer yüzde 50'sini yine acele etmemesi gerekiyor ve önümüzdeki haftalarda ons altın tarafındaki düşüşle birlikte gram altın tarafındaki yatırımcılar da yeni bir fırsat bulacak” yorumunu yaptı.
ALTIN GRAMI İÇİN 4500 TL TAHMİNİ
İslam Memiş sözlerini şöyle sürdürdü:
“Elinde altın bulunduran yatırımcısına diyoruz ki eğer nakde ihtiyacınız yoksa ev almayacaksınız araba almayacaksınız beklemeye devam edin. Nisan ayı itibariyle tekrar altın fiyatlarında yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor. Mart ayında dinleniyoruz biraz daha düşüş var o düşüşler ve dinlenmeler bittikten sonra yine yaz aylarında özellikle Temmuz ayında 3700-3800 lira. Yılın ikinci yarısında 4000 4500 lira seviyesiyle alakalı öngörümüz beklentimiz yine devam ediyor. Bugünkü ekonomik koşullar bugünkü gelişmeler yine altın fiyatlarının 2025 yılında değer artacağını bize gösteriyor.”