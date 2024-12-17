İslam Memiş 'Geçmiş Olsun' Diyerek Tarih Verdi: Altın Sahipleri Ecel Terleri Dökecek

"ONS ALTINDA GERİ ÇEKİLME OLACAK"

Geçen haftaki beklentimiz gerçekleşti ve ons altın 2.680 dolar seviyesinde bir dirence ulaştı diyen Memiş, "Bu seviye yukarı yönlü kırılırsa, 2.720 dolar seviyesine kadar bir hareket olabilir. Ancak ben yine de aşağı yönlü bir düzeltme bekliyorum. Ons altının 2.580 dolara kadar düşmesini öngörüyorum. Geçen hafta, 'geçen ay 50 dolarlık bir karım vardı.