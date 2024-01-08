İslam Memiş elinde altın olanları uyardı: "Yeni zirveler gelecek"

Bu hafta açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası düşen fiyatlar, daha sonra hafifçe toparlandı. Gram altın ve ons altında bir haftadır devam eden nispeten sakin seyir nedeniyle yatırımcılar yeni haftada altının hangi yönde seyredeceğini merak ediyor.