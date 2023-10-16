İslam Memiş elinde altın olanları uyardı: "Çarşı pazar iyice karışmış olacak..."

Memiş, “Bu seviyelerden ons üzerinden altına giriş yapanlar oldukça isabetli bir karar verir' uyarılarım vardı. Yani 110 dolarlık bir değer artışı gördük. Sadece 5 gün içerisinde. Tabii ki jeopolitik risk fiyatlaması tamamen başlarsa piyasalarda 2.000 dolar seviyesinin üzerinde atak gerçekleştirmesi lazım. Yani 2.050, 2.070 dolar seviyesine kadar bu yükselişleri devam ettirmesi lazım. Bu rakam şu anda kısmen fiyatlandığını bize göstermiş oluyor” dedi.