İslam Memiş elinde altın olanları uyardı: "Çarşı pazar iyice karışmış olacak..."
Gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatlarındaki son durum, 16 Ekim Pazartesi günü de yatırımcının merak ettiği ilk konuların başında yer aldı. İsrail-Hamas çatışmasının ardından yükselişe geçen altının kaderi ne olacak? Yanıtı, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten geldi.
Altın fiyatları, İsrail-Hamas savaşıyla birlikte yeniden yükselişe geçti. Peki farklı ülkelerin savaşa dahil olma ihtimali, altının kaderini nasıl belirleyecek? Altın fiyatları yükselişe geçecek mi? Yanıtı, İslam Memiş'ten geldi...
Memiş, “Farklı ülkeler savaşa dahil olursa 2.000 dolar seviyesinin üzerinde ataklar kaçınılmaz olacaktır. Altın bulunduran yatırımcı beklemeli ve süreci yakından takip etmeli” diyerek gram altın tahminini de açıkladı.
Hamas'ın İsrail'e gerçekleştirdiği "Aksa Tufanı" adlı saldırının ardından altın piyasaları da hareketlendi. Piyasalara yansıması olumsuz olan saldırıların ardından piyasa fiyatlaması yeniden ABD enflasyonu, Fed’in olası hamleleri ve küresel büyüme odaklı olarak şekillenmeye başladı.
ALTIN YÜKSELİŞTE
Yaşanan son gelişmelerin ışığında ons altın fiyatı yüzde 5.47 artarak geçen haftayı 1.932,86 dolardan tamamladı. Böylece altın fiyatları 27 Eylül’den bu yana ilk kez bu seviyeyi aşmış oldu. Yurt içinde Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı da 5,42 artışla 1.713 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 6,75 kazançla 11.508 liraya yükseldi. Çeyrek altının satış fiyatı 2.817 liraya çıktı.
Yeni haftanın ilk gününde ise ons altın 1933 dolar, gram altın 1710 TL seviyelerinde bulunuyor. Çeyrek altın 2995 TL, Cumhuriyet altını 12.168 TL ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise 1742 TL’den değerleniyor.
MEMİŞ: ASIL FİYATLAMA O ZAMAN BAŞLAYACAK
Şimdi ise yatırımcının aklındaki en büyük soru: Altına yatırım yapmak için doğru zaman mı? Altın fiyatlarındaki yükseliş devam edecek mi?Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yanıt vermekte gecikmedi.
Memiş, “Bu seviyelerden ons üzerinden altına giriş yapanlar oldukça isabetli bir karar verir' uyarılarım vardı. Yani 110 dolarlık bir değer artışı gördük. Sadece 5 gün içerisinde. Tabii ki jeopolitik risk fiyatlaması tamamen başlarsa piyasalarda 2.000 dolar seviyesinin üzerinde atak gerçekleştirmesi lazım. Yani 2.050, 2.070 dolar seviyesine kadar bu yükselişleri devam ettirmesi lazım. Bu rakam şu anda kısmen fiyatlandığını bize göstermiş oluyor” dedi.
Savaşın şiddetini arttırması halinde fiyatların daha da yukarıya gelebileceğini vurgulayan Memiş, “Farklı ülkeler sürece dahil olduktan sonra küresel piyasalarda gerçek savaş fiyatlaması o zaman başlayacak, çarşı pazar iyice karışmış olacak. O yüzden şimdi kenarda beklemeye devam ediyorlar, risk almamak için. Tabii ki ufak ufak girişler yapıyorlar. Ancak yeterli girişler değil. Farklı ülkeler bu sürece dahil olursa 2.000 dolar seviyesinin üzerinde ataklar kaçınılmaz olacaktır. Altın bulunduran yatırımcı beklemeli ve süreci yakından takip etmeli” ifadelerini kullandı.
GRAM ALTIN TAHMİNİ
Gram altın fiyatlarının 1.750-1.800 TL aralığını takip edeceğini dile getiren Memiş, “Şu an ibre yukarı. Malum biliyorsunuz. Bu yıl sonu ile alakalı gram altın TL fiyatındaki beklentim 1.800-1.880 TL aralığıydı.
Eğer bu gerginlikler artarak devam ederse -ki devam edecek gibi görünüyor- 1.880 beklentimizden daha önce gerçekleşebilir. Elimizdeki altınları tekrar tutmaya devam ediyoruz” dedi.