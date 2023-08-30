İslam Memiş, döviz kurunun neden tekrar yükseldiğini anlattı: 'Özel bir devlet sırrı olduğu kesin'
İslam Memiş, tv100'deki köşesinde ekonomi yönetiminin geçmişi ve bugününü yazdı.
Ekonominin yeni yönetiminin kararları enflasyonu düşürecek mi? Faiz artışları devam edecek mi? Dolar neden yeniden yükseldi? tv100.com yazarı İslam Memiş'in değerlendirmeleri şöyle:
Geçmiş dönemlerde ekonomi yönetiminin sık değişikliği ciddi sorunlara neden olmuştu.
Özellikle Merkez Bankası başkanlarının görev değişiklikleri güven ortamını bitirmişti.
Önce kimler ne kadar görev yapmıştı hatırlayalım:
N. Süreyya Serdengeçti (2001-2006)
Durmuş Yılmaz (2006-2011)
Doç. Dr. Erdem Başçı (2011-2016)
Murat Çetinkaya (2016-2019)
Murat Uysal (2019-2020)
Naci Ağbal (2020-2021)
Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu (2021-2023)
Dr. Hafize Gaye Erkan (2023-…)
Hazine ve Maliye Bakanları ise şöyle:
- Kemal Unakıtan (2002-2009)
- Mehmet Şimşek (2009-2015)
- Naci Ağbal (2015-2018)
- Berat Albayrak (2018-2020)
- Lütfi Elvan (2020-2021)
- Nurettin Nebati (2021-2023)
- Mehmet Şimşek (2023…)