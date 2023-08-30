İslam Memiş, döviz kurunun neden tekrar yükseldiğini anlattı: 'Özel bir devlet sırrı olduğu kesin'

İslam Memiş, tv100'deki köşesinde ekonomi yönetiminin geçmişi ve bugününü yazdı.

İslam Memiş
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İslam Memiş, döviz kurunun neden tekrar yükseldiğini anlattı: 'Özel bir devlet sırrı olduğu kesin' - Resim: 1

Ekonominin yeni yönetiminin kararları enflasyonu düşürecek mi? Faiz artışları devam edecek mi? Dolar neden yeniden yükseldi? tv100.com yazarı İslam Memiş'in değerlendirmeleri şöyle:

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İslam Memiş, döviz kurunun neden tekrar yükseldiğini anlattı: 'Özel bir devlet sırrı olduğu kesin' - Resim: 2

Geçmiş dönemlerde ekonomi yönetiminin sık değişikliği ciddi sorunlara neden olmuştu.

Özellikle Merkez Bankası başkanlarının görev değişiklikleri güven ortamını bitirmişti.

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İslam Memiş, döviz kurunun neden tekrar yükseldiğini anlattı: 'Özel bir devlet sırrı olduğu kesin' - Resim: 3

Önce kimler ne kadar görev yapmıştı hatırlayalım:

N. Süreyya Serdengeçti (2001-2006)

Durmuş Yılmaz (2006-2011)

Doç. Dr. Erdem Başçı (2011-2016)

Murat Çetinkaya (2016-2019)

Murat Uysal (2019-2020)

Naci Ağbal (2020-2021)

Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu (2021-2023)

Dr. Hafize Gaye Erkan (2023-…)

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İslam Memiş, döviz kurunun neden tekrar yükseldiğini anlattı: 'Özel bir devlet sırrı olduğu kesin' - Resim: 4

Hazine ve Maliye Bakanları ise şöyle:

- Kemal Unakıtan (2002-2009)

- Mehmet Şimşek (2009-2015)

- Naci Ağbal (2015-2018)

- Berat Albayrak (2018-2020)

- Lütfi Elvan (2020-2021)

- Nurettin Nebati (2021-2023)

- Mehmet Şimşek (2023…)

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