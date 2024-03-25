İslam Memiş doların uçuşa geçeceği tarihi açıkladı
Altın ve para piyasalarına ilişkin yaptığı değerlendirmeler dikkat çeken İslam Memiş, bu hafta için değerlendirmelerini paylaştı.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, bu hafta piyasalarda yaşanacakları değerlendirdi. Memiş yazısının başında ‘iyimser bir hafta’ olmasını beklediğini dile getirdi.
Memiş, TV100'deki köşe yazısında döviz kurlarında ve altın fiyatlarında sakinliğin yanında satış baskısı beklediğini yazdı.
Memiş borsaya ilişkin yaptığı değerlendirmelerde 'hedefi' açıkladı. Memiş, borsaya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:
"Hedef 9 bin 350 puan.
Önemli olan 9 bin 400 puan seviyesinin üzerinde kalıcı olması.
Orta ve uzun vadede yükseliş ancak kısa vadede altta satış alanları var.
Takip ettiğim bant aralığı aynı 8 bin 400-9 bin 400 seviyeleri."
Dolar/TL'de bu yıl için '40 lira' öngörüsünü tekrarlayan Memiş, "Resmi kur 31,96, serbest piyasa 32,85 lira.
31-33 lira aralığında oyalanır.
Nisan’da da yükseliş hızı sınırlı kalır.
Mayıs-Haziran tekrar yükseliş.
Bu yıl için 40 lira üzerindeki öngörüm geçerli" ifadelerini kullandı.
Memiş, Dolar/Euro için şu ifadeleri kullandı:
"1,08 seviyesinden kapanış yapmıştı.
1,08 ve altın ucuz.
Hedefim 1,12-1,15 olduğundan ucuz görmeyi sürdüreceğim"
Memiş ons altın için şu tavsiyeleri verdi:
"2.165 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı.
2.150 devamında 2.125 dolar seviyesini takip edeceğim.
Bu hafta 2.150-2.175 dolar aralığında oyalanabilir.
Düşüşler kalıcı değil.
2.160 dolardan yüzde 50 alım yapanlar, 2.150 dolardan yüzde 25 alım yapması isabet olur."
Memiş, Türkiye'de en çok tercih edilen yatırım aracı olan gram altın için ise şu ifadeleri kullandı:
"Serbest piyasalarda 2.472 lira seviyesinden kapanış yaptı.
Geçen hafta “bekleyin” uyarım gerçekleşti.
Geçen hafta 100 lira geriledi.
Yani, 2.548 liradan 2.448 liraya.
Gram altın yatırımcısı ons altını takip etmeli.
Bu hafta 2.150 dolar seviyesinin karşısındaki rakamlardan alınabilir.
Darphane’nin bastığı sarrafiye altın ve gram altın üretiminde normalleşme bugün itibariyle başlayacak.
O çark bozuldu, rahat olun."