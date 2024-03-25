İslam Memiş doların uçuşa geçeceği tarihi açıkladı

Memiş, Türkiye'de en çok tercih edilen yatırım aracı olan gram altın için ise şu ifadeleri kullandı:

"Serbest piyasalarda 2.472 lira seviyesinden kapanış yaptı.

Geçen hafta “bekleyin” uyarım gerçekleşti.

Geçen hafta 100 lira geriledi.

Yani, 2.548 liradan 2.448 liraya.

Gram altın yatırımcısı ons altını takip etmeli.

Bu hafta 2.150 dolar seviyesinin karşısındaki rakamlardan alınabilir.

Darphane’nin bastığı sarrafiye altın ve gram altın üretiminde normalleşme bugün itibariyle başlayacak.

O çark bozuldu, rahat olun."