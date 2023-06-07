İslam Memiş, dolar ve euro için rakam verdi: 'Not alın, lazım olabilir'
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dolar kurunun 23 liraya çıkmadan önce yazdığı bugünkü yazısında piyasada haziran ayında neler olacağını tek tek açıkladı.
Dolar, euro, borsa ve gram altın için rakamlarını açıklayan Memiş, "Bu bant aralıklarını not alın, lazım olabilir!" dedi ve euro için 30 TL rakamını telaffuz etti.
İslam Memiş'in tv100.com'daki "Haziranda hangi seviyeler takip edilmeli?" başlıklı yazısı şöyle:
Haziran ayı için daha önce uyarım olmuştu.
“Merkez bankalarına dikkat edin” diye.
Önce içeriye bakalım:
- Resmi kur ile serbest piyasalar arasındaki makas kapandı. Üç kur ile değil tek kur ile yolumuza devam edeceğiz. Gram altın tarafı da yavaş yavaş serbest piyasalara yaklaşıyor.
- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, göreve geldikten sonra piyasa ilk haftasına girdik
- BİST 100 endeksi 5 bin 439 puana yükselerek rekor tazeledi. Ancak dolar kuru kısa vadede yükseliş trendinde. Çünkü bunu destekleyen üç unsur var 1- EUR/USD paritesi 1,0667 seviyesine geriledi.
- Dolar endeksi 104 seviyesinin üzerinde kalmayı sürdürüyor.
- Baskılanan döviz kuru serbest bırakıldı.
Bugünkü fiyatlara bakıp “Artık düşüş olmaz” diyenler yanılabilir.
“Borsada yükseliş kısa vadede devam edecek” diyenler yanılabilir.
“Emtialar ons tarafında artık gerilemez” diyenler yanılabilir.
Tekrar ediyorum Haziran’dayız!