İslam Memiş, dolar ve euro için rakam verdi: 'Not alın, lazım olabilir'

Dolar, euro, borsa ve gram altın için rakamlarını açıklayan Memiş, "Bu bant aralıklarını not alın, lazım olabilir!" dedi ve euro için 30 TL rakamını telaffuz etti.

İslam Memiş'in tv100.com'daki "Haziranda hangi seviyeler takip edilmeli?" başlıklı yazısı şöyle: