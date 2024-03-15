İslam Memiş dolar için muhtemel iki senaryoyu açıkladı

"Gram altın TL serbest piyasalarda 2405-2420 lira aralığında. Tam 15 liralık bir alım satım makas aralığı var. Serbets piyasalar bankaya göre daha vicdanlı olmaya, daha gerçekçi olmaya devam ediyor. Darphane'de ciddi arz sorunu yaşanmıştı. Burada arz tarafında problemler var. Darphane'nin sarrafiye altın basması için altına ihtiyaç var. Altın yok gibi bir şey külçeler, ithalat yasağı var çünkü. Bulan bulup üretiyor. Bakalım süreç nereye gidecek."