İslam Memiş dolar için iki tarih verdi: Aman dikkat

Para piyasaları uzmanı İslam Memiş tv100.com'daki köşe yazısında doların çıkacağı seviyeden altın ve gümüş piyasasındaki son duruma, Borsa İstanbul'daki gelişmelerden dünya piyasaları kadar bu hafta yaşanacak gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Memiş'in yazısından öne çıkanlar şöyle: