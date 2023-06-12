İslam Memiş dolar için iki tarih verdi: Aman dikkat
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş doların hangi yönde hareket edeceği konusunda önümüzdeki hafta iki parametrenin belirleyici olduğunu söyledi.
Para piyasaları uzmanı İslam Memiş tv100.com'daki köşe yazısında doların çıkacağı seviyeden altın ve gümüş piyasasındaki son duruma, Borsa İstanbul'daki gelişmelerden dünya piyasaları kadar bu hafta yaşanacak gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Memiş'in yazısından öne çıkanlar şöyle:
Yeni haftada piyasaları oldukça yoğun bir ekonomi gündemi bekliyor. Yurt içinde Kabine toplantısı sonrası yapılacak açıklamaları, ekonomi yönetiminin yeni yol haritasını ve TL’nin performansını takip edeceğiz.
Yurt dışında Fed, ECB ve BoJ faiz kararlarını takip edeceğiz.
Geçen hafta sert değer kayıpları yaşanan kripto para piyasaları yakından takip edilecek. Türkiye’nin gündemi, dolar, yeni zamlar ve para politikaları.
Geçen haftayı 23,38’den tamamlayan dolar/TL kurunda hedef neresi, yeni ekonomi yönetimi açıklama yapacak mı gibi soruların cevabı aranacak.