İslam Memiş 'Deccalin Askerleri geliyor' dedi: Büyük operasyon temmuz ayında

Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten uyarı üstüne uyarı geldi. Sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Memiş, "Deccalin Askerleri” konusunda uyardı ve temmuz ayına işaret etti. "Onlarda merhamet yok." diyen Memiş, "Devletin bize ne zaman ihtiyacı olursa biz o vakit orada olacağız" dedi. Memiş, yurt dışında yaşayan Türklere de bir çağrı yaptı.