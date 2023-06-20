İslam Memiş 'Deccalin Askerleri geliyor' dedi: Büyük operasyon temmuz ayında
Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten uyarı üstüne uyarı geldi. Sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Memiş, "Deccalin Askerleri” konusunda uyardı ve temmuz ayına işaret etti.
Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten uyarı üstüne uyarı geldi. Sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Memiş, "Deccalin Askerleri” konusunda uyardı ve temmuz ayına işaret etti. "Onlarda merhamet yok." diyen Memiş, "Devletin bize ne zaman ihtiyacı olursa biz o vakit orada olacağız" dedi. Memiş, yurt dışında yaşayan Türklere de bir çağrı yaptı.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in dün ve bugün yaptığı paylaşımlar şöyle:
Bist 100 5.328 puana geriledi. Beklediğimiz gibi. Bu arada gram altın 1.475 lira “Pişman oldum” diyen varsa ikinci kez fırsat sunuyor ona göre. Bize gözü karalar lazım.
22 Haziran için hazırlığımızı önceden yaptık. Biz, yol arkadaşlarımızla ekonomiye destek için TL’ye geçtik malum. 22 Haziran’da operasyonu sonlandırıyoruz. Özellikle “Deccalin Askerleri” konusunu anlatmış, Temmuz’u işaret etmiştim. Temmuz geliyor. Sonra küresel piyasalardaki büyük tufâna hazırlık yapacağız!
Deccalin askerleri, büyük bir askeri operasyona hazırlık yapıyor. ABD, Avrupa… Göreceksiniz Türkiye’yi ve Türkiye’nin kıymetini. Temmuz itibariyle ABD ve Avrupa’dan gelecek haberleri izleyin. Korkmadan, sadece izleyin!!! Deccalin askerleri, tahmin edemeyeceğiniz güce sahip. Onlarda merhamet yok.