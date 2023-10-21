İslam Memiş 'çok ucuz' dedi, alım tavsiyesi verdi

Altın fiyatları zirve yaptı Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "satmalı mıyım?" sorusuna çok net cevap verdi. "Dolar mı, borsa mı, yoksa euro mu?" alınmalı sorusuna da cevap veren İslam Memiş, "Parite bana oldukça ucuz geliyor." dedi ve alınması gereken enstrumanı açıkladı. Memiş, altında kar satışlarının olacağını belirterek alım zamanını açıkladı ve borsa için ise dikkat çeken bir değerlendirme yaptı. Borsa İstanbul'da alım zamanı başladı mı?