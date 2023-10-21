İslam Memiş 'çok ucuz' dedi, alım tavsiyesi verdi
"Dolar mı, borsa mı, yoksa euro mu?" alınmalı sorusuna cevap veren İslam Memiş, "Parite bana oldukça ucuz geliyor." dedi ve alınması gereken enstrumanı açıkladı.
Altın fiyatları zirve yaptı Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "satmalı mıyım?" sorusuna çok net cevap verdi. "Dolar mı, borsa mı, yoksa euro mu?" alınmalı sorusuna da cevap veren İslam Memiş, "Parite bana oldukça ucuz geliyor." dedi ve alınması gereken enstrumanı açıkladı. Memiş, altında kar satışlarının olacağını belirterek alım zamanını açıkladı ve borsa için ise dikkat çeken bir değerlendirme yaptı. Borsa İstanbul'da alım zamanı başladı mı?
İslam Memiş'in tv100.com'daki "Borsa, altın ve euro" başlıklı yazısı şöyle:
BİST 100 endeksi, bugün 7 bin 608 puan seviyesine geriledi.
Kâr satışları başladı.
Teknik olarak takip edeceğim destek seviyeleri 7 bin 590-7 bin 250-7 bin 150.
Kademeli alım için zamanın geldiğini düşünüyorum.
Orta ve uzun vadede görünüm yine pozitif.
2024’de 10 bin puan seviyesinin üzerinde yükselişler benim için sürpriz değil.
Yüzde 25 şeklinde kademeli alım en sağlıklı karar.
Altının ons fiyatı 1.980 dolar, altının gram fiyatı 1.856 liraya yükseldi.
Ons altın 13 haftanın en yüksek, gram altın ise tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
1.980 dolar direncinin yukarısında 2 bin 10 dolar seviyesi var.
Gram altın da ise 1.880 lira seviyesi.
Buralardan geri çekilme, kâr satışları yaşanabilir.
Altın yatırımcısının dikkat etmesi gereken bir süreç.
Orta ve uzun vadede pozitif görünüm devam.
Ancak kısa vadede geri çekilmesi mümkün.
Son iki haftadır en ucuz euro kaldı.
EUR/USD paritesi 1,0570 seviyesinde.
TL tarafında ise 30 lira seviyesi görüldü.
Parite bana oldukça ucuz geliyor.
Bugün bana sorsalar “Dolar mı, euro mu?”
Euro.
Borsa peki?
Yüzde 25 kademeli alırdım. Üç hisse belirler, altı ay beklerdim.
Altın fırsat verir mi?
Evet. 1.930-1.880 dolar aralığını beklerdim.
Var olanı satmalı mıyım?
Hayır.