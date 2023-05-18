İslam Memiş çok sinirlendi: Dünyayı zindan edeceğim size, daha durun

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 'tefeci' olarak nitelendirdiği çevrelere "Dünyayı zindan edeceğim size, daha durun" diye seslendi.

İslam Memiş Altın
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İslam Memiş çok sinirlendi: Dünyayı zindan edeceğim size, daha durun - Resim: 1

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, sosyal medya hesabında kimi sahte hesaplara tepki gösterdi.

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İslam Memiş çok sinirlendi: Dünyayı zindan edeceğim size, daha durun - Resim: 2

"Tekerine çomak soktuğum, düzenlerini bozduğum, pislik tefeciler sahte hesaplar ile yine iş başında. Dünyayı zindan edeceğim size, daha durun. Omurgasız kanı bozukların trolleri" diyen Memiş, şöyle devam etti:

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İslam Memiş çok sinirlendi: Dünyayı zindan edeceğim size, daha durun - Resim: 3

"Bu şerefsiz tefecilerin ekmeğine yağ süren kuyrukçular. Nasıl öptüler sizi gördünüz mü? Bu işler böyle. Bu pisliklere sessiz kalan dost değildir. Acımayacaksın bu kuyrukçulara. Bu şerefsiz havaleciler, tefeciler bu kuyrukçuları fena öptü."

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İslam Memiş çok sinirlendi: Dünyayı zindan edeceğim size, daha durun - Resim: 4

Memiş, seçim öncesi döviz büfelerinin, kuyumcuların önünde kuyrukta bekleyenleri daha önce de uyarmıştı. 

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