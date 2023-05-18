İslam Memiş çok sinirlendi: Dünyayı zindan edeceğim size, daha durun

"Bu şerefsiz tefecilerin ekmeğine yağ süren kuyrukçular. Nasıl öptüler sizi gördünüz mü? Bu işler böyle. Bu pisliklere sessiz kalan dost değildir. Acımayacaksın bu kuyrukçulara. Bu şerefsiz havaleciler, tefeciler bu kuyrukçuları fena öptü."