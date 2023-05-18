İslam Memiş çok sinirlendi: Dünyayı zindan edeceğim size, daha durun
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 'tefeci' olarak nitelendirdiği çevrelere "Dünyayı zindan edeceğim size, daha durun" diye seslendi.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, sosyal medya hesabında kimi sahte hesaplara tepki gösterdi.
"Tekerine çomak soktuğum, düzenlerini bozduğum, pislik tefeciler sahte hesaplar ile yine iş başında. Dünyayı zindan edeceğim size, daha durun. Omurgasız kanı bozukların trolleri" diyen Memiş, şöyle devam etti:
"Bu şerefsiz tefecilerin ekmeğine yağ süren kuyrukçular. Nasıl öptüler sizi gördünüz mü? Bu işler böyle. Bu pisliklere sessiz kalan dost değildir. Acımayacaksın bu kuyrukçulara. Bu şerefsiz havaleciler, tefeciler bu kuyrukçuları fena öptü."
Memiş, seçim öncesi döviz büfelerinin, kuyumcuların önünde kuyrukta bekleyenleri daha önce de uyarmıştı.