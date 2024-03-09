İslam Memiş "ciddi bir risk var" diyerek uyardı
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, geride bıraktığımız haftanın piyasa analizini yaptı, kısa, orta ve uzun vadeli borsa, dolar, gram altın, ons altın tahminlerini paylaştı.
"Bu hafta piyasaları nasıl geride bırakıyoruz. Altın fiyatlarında ilginç gelişmeler var. Altın yatırımcısı ne yapmalı? Döviz piyasasında manipülasyon mu var?" diyen İslam Memiş, şunları kaydetti:
"Borsa İstanbul 9155 puandan haftayı tamamladı. Yüzde 1.12'lik değer artışıyla tamamladı. 8750 ve 9100 aralığını endeks tarafında takip edeceğim. Fitch'in kredi notu kararı borsaya pozitif yansıyabilir. Atakların kalıcı olmayacağını, aşağıda tekrar 8400 seviyesi olduğunu ifade ettim. 9100 üzerinde tutunup 9400'e mi yükselecek yoksa içeride tekrar bir düzeltme hareketi olacak mı? Bunu yakından takip ediyoruz. Ben yine aşağıdan destek almadan 10 bin puan seviyesinin test edilme ihtimalini zayıf görüyorum. Borsadaki mesafeli duruşumu korumaya devam ediyorum. Dolarla maliyet yaptınız mı, altınla maliyet yaptınız mı? Ne kadar kazandınız diye sormuştum. Altın alsaydınız ne kadar, borsada ne kadar kazandınız diye hesap yapmalısınız.
Dolar 31.90 kuruş serbest piyasalarda. Kapalıçarşı'da 33 lira üzerinde bir dolar kuru var. 32.88-33.20 lira aralığında fikizi tarafta dolar. Dolar tarafında bu hafta ciddi gelişmeler oldu. Özellikle döviz talebinde artış varken içeride döviz talebinin karşılanmaması gibi, stokçuluk gibi problemleri görmüş olduk. İçeride talebi karşılamak için de Kapalıçarşı'da yoğunluk olduğunu görüyoruz. Sınırlı döviz satışı sistemi geldi. Vatandaşlar bankadan satın almak istediğinde yine banka çalışanları da döviz satamayız diye cevaplar veriyor. Bu da korkuya neden oluyor. İletişim problemini bitirmeden piyasalardaki yangını söndürmek mümkün değil. Doğru bir iletişime geçmeden piyasalardaki yangını söndüremezsiniz.
Martta 32 lira, yıl içinde 40 lirayı görürüz dolar TL'de diye 3 aydır anlatıyorum. Yol haritamızda hiçbir değişiklik yok. Bu yükselişle3r bizim için hiçbir şey ifade etmiyor. Yarın bugün farklı bir gelişme olur oturur tekrar konuşuruz. Biz nokta atışımızı 6 ay önce yaptık. 2024 yılında her videomda 40-45 bandında dedim. Problem olan ise şu. Biz paramızı korumaya gayret gösterirken yanlış hamleler yapıyoruz toplum olarak. Aylarca, yıllarca dolar almayın, en az kazandıran diyerek hesabını yapıp sosyal medyada anlatıyoruz. Buna rağmen gidiyor, parasının değerinin kaybolmaması için dolar alıyor. Çünkü bir şeye inanmış. Önündeki para erimesin diye ben dolara alacağım diyor."
Altının ons fiyatındaki yükselişleri değerlendiren İslam Memiş, uyarı geçmeyi unutmadı:
"Altının ons fiyatı 2193 dolarda. Yüzde 1.62'lik değer artışı var. Yine dün dikkat edin, ons altın tekrar 2100 altına sarkabilir, 2090-2070 doları bekleyeceğim dedim. Varlıklarımıza sahip çıkıyoruz. Altın tarafındaki birikimimize devam ediyoruz biz burada sorun yok. İlk kez girecekler için uyarı yaptım. Elinde dolar olanlar, ons altın bedava. Günlerce sayıkladım bunu. 2050-2070 dolarda, bedava ons altın. Bugün 2192 dolar. Şimdi frene basmak lazım. Agresif yükselişlerin teknik düzeltmesini beklemek lazım. Bu ons altını birinin eline kısa vadede bırakacaklar. Mutlaka ters köşe yapacaklar. Yılın bitmesine çok var daha. Yıl için 2350 dolar beklentimiz devam ediyor ons altında. 2150 dolar üzerindeki yükselişlere sağlıklı bakmıyorum. Dün kişisel fikrimi söyledim ben, olur olmaz. Ha önümüzdeki hafta olur, martta olur, nisanda olur ama ciddi bir risk var ons altın tarafında.
Gram altın TL fiyatına gelelim. 2023 yılının son çeyreğinde, 2024'e ilişkin sık sık ifade ettim. Altın rekor kırdı cümleleri duyacaksınız diyordum. Şu anda bu manşetler var. Altın rekor kırdı. Daha yılın ilk çeyreğindeyiz. Yıl boyunca bu cümleyi duyacaksınız. Bu manşetler her ay kendini tazeleyecek. Her ayımızı arayacağımız yükseliş trendi olacak. Her ay yeni bir rekorla karşımızda duran bir gram altın. 3000 lira test edilince, yeni zirvelere bakacağız. Ama 3000-3500 lira aralığını gördükten sonra bunu anlatacağım. Sonra yeni bir trend belirleyeceğiz. Gram altın serbest piyasalarda 2401-2431 lira. Piyasalar kapalı olduğu için makas aralığı açık. Ekranlardaki 2250 lira gibi fiyatlar yok. Hayal. Altınlarımıza sahip çıkıyor, 3000 lirayı bekliyoruz. Her düşüşü alım fırsatı olarak değerlendiriyoruz. Fiyata değil, miktara bakıyoruz. Satış için daha çok erken ancak altın yatırımcısı şuna dikkat etmeli. Bu hafta altın talebi var. Geçen yıl mart ayında, nisan ayında gördüğümüz senaryoların aynısını birebir bu hafta yaşadık. Müthiş bir talep var ama gram altın 2050 lira, 2070 lira, yüzüne bakan yok. O zaman bedava alın diyorduk, yok. Ne zaman ki hızlı yükselişe geçti millet kuyruk oldu. Ne zaman ki 3000 liraya gelecek, yine kuyruk olacak. İşte psikoloji yönetimi çok önemli. Ben yüksek aldım, altından zarar ettim. Gram altın Türkiye'de son 25 yılda en fazla kazandıran yatırım aracı. Bir ayağı ons altında bir ayağı dolarda."
Altın fiyatlarındaki işçilik farklarına dikkat çeken İslam Memiş, "Bugün çeyrek altında 175 lira işçilik var. Bugün cumhuriyet altınında 1115 lira işçilik var. Ben olsam çeyrek, cumhuriyet almam. Has altın, gram altın alırım. Bu işçilikler müthiş abartıldı. 2360 lira örnek gram altın. 2360 karşılığındaki çeyrek altının 3860 lira olması lazımdı ancak 4035 liraya satılıyordu. Cumhuriyet altını 17 bin liraya satıldı. 1115 lira işçilik koyuldu. Bu işçilik olayı var ya. Bu sadece kuyumcunun ödemiş olduğu işçilik. Bunun üzerine kar koyacağız. Sen maliyetinin üzerinde en az 200 lira para vermiş olacaksın. Tutup da 1500 lira işçilik vermiş olurdun, veya verdin. 2360 lira seviyesindeki gram altınınızın 2500 üzerinde olması lazım ki işçilik farkını kapatın." dedi.