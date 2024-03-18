İslam Memiş çarşamba gününü işaret etti: 'Gerileyecek'

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Çarşamba gününe işaret ederek, altın ve gümüşte yaşanacakları açıkladı.

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İslam Memiş çarşamba gününü işaret etti: 'Gerileyecek' - Resim: 1

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, küresel piyasalar için Çarşamba gününü işaret etti.

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İslam Memiş çarşamba gününü işaret etti: 'Gerileyecek' - Resim: 2

TV100’de kaleme aldığı yazısında küresel piyasaların Amerika Merkez Bankası’nın (Fed) Çarşamba günü açıklayacağı faiz kararına odaklandığına dikkat çeken İslam Memiş, yazısında altın ve gümüşte gerileme beklediğini duyurdu.

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İslam Memiş çarşamba gününü işaret etti: 'Gerileyecek' - Resim: 3

Memiş “Piyasaların genel beklentisi Fed’in faizlerde bir değişikliğe gitmeyeceği yönünde. Benim öngörüm de aynı yönde” dediği yazısında piyasalara ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

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İslam Memiş çarşamba gününü işaret etti: 'Gerileyecek' - Resim: 4

“Ancak Fed’in Haziran ayı itibariyle faiz indirimlerine başlaması piyasalar için sürpriz olmaz.
Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarından sürecin şifrelerini alacağız.

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İslam Memiş çarşamba gününü işaret etti: 'Gerileyecek' - Resim: 5

Dolar endeksi (dxy), Fed’in kararına kadar güçlü durabilir.

Dolar karşısındaki tüm varlıklarda geri çekilmeler bekliyorum.

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İslam Memiş çarşamba gününü işaret etti: 'Gerileyecek' - Resim: 6

Ondan sebep elinde dolar bulunduranlar Çarşamba gününe kadar fırsatları iyi değerlendirmeli.

Altın ve gümüşün ons fiyatlarında gerileme bekliyorum.

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İslam Memiş çarşamba gününü işaret etti: 'Gerileyecek' - Resim: 7

Ons altında 2.120 dolar, gümüşün ons fiyatında 24,70 dolar destek seviyeleri var.
Sonra tekrar yükseliş başlamasını bekliyorum.”

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İslam Memiş çarşamba gününü işaret etti: 'Gerileyecek' - Resim: 8
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