İslam Memiş çarşamba gününü işaret etti: 'Gerileyecek'
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Çarşamba gününe işaret ederek, altın ve gümüşte yaşanacakları açıkladı.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, küresel piyasalar için Çarşamba gününü işaret etti.
TV100’de kaleme aldığı yazısında küresel piyasaların Amerika Merkez Bankası’nın (Fed) Çarşamba günü açıklayacağı faiz kararına odaklandığına dikkat çeken İslam Memiş, yazısında altın ve gümüşte gerileme beklediğini duyurdu.
Memiş “Piyasaların genel beklentisi Fed’in faizlerde bir değişikliğe gitmeyeceği yönünde. Benim öngörüm de aynı yönde” dediği yazısında piyasalara ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:
“Ancak Fed’in Haziran ayı itibariyle faiz indirimlerine başlaması piyasalar için sürpriz olmaz.
Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarından sürecin şifrelerini alacağız.
Dolar endeksi (dxy), Fed’in kararına kadar güçlü durabilir.
Dolar karşısındaki tüm varlıklarda geri çekilmeler bekliyorum.
Ondan sebep elinde dolar bulunduranlar Çarşamba gününe kadar fırsatları iyi değerlendirmeli.
Altın ve gümüşün ons fiyatlarında gerileme bekliyorum.
Ons altında 2.120 dolar, gümüşün ons fiyatında 24,70 dolar destek seviyeleri var.
Sonra tekrar yükseliş başlamasını bekliyorum.”