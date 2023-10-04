İslam Memiş 'büyük sıfırlama'yı yazdı: 'İnsanlık tarihinin görmediği miktarda para basacaklar'

Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Klaus Schwab büyük sıfırlamayı şu söylerle duyurdu:

“Bunun (Kovid-19’un) tüm sonuçlarını ele almak ve ekonomik, sosyal, ekolojik düşünce yapılarımızı sıfırlamak adına geleceğe birlikte yürümek için yapılan büyük bir uyandırma çağrısıdır.”

Tüm dünyadaki gelir ve sermaye dağılımındaki eşitsizlik, ekonomilerin büyümemesi ve eşitsizlik ve daha niceleri.

Büyük sıfırlama ne anlama geliyor?