İslam Memiş 'büyük sıfırlama'yı yazdı: 'İnsanlık tarihinin görmediği miktarda para basacaklar'
Piyasa uzmanı İslam Memiş, tv100.com'daki köşesinde Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Klaus Schwab'ın açıkladığı büyük sıfırlamayı yazdı.
Ekonomik sistem değişecek mi? İnsanlar nasıl etkilenecek? İkinci büyük ekonomik kriz mi geliyor? Piyasa uzmanı İslam Memiş, tv100.com'daki köşesinde "büyük sıfırlama"yı yazdı.
İşte dikkat çeken detayların yer aldığı o yazısı:
Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Klaus Schwab büyük sıfırlamayı şu söylerle duyurdu:
“Bunun (Kovid-19’un) tüm sonuçlarını ele almak ve ekonomik, sosyal, ekolojik düşünce yapılarımızı sıfırlamak adına geleceğe birlikte yürümek için yapılan büyük bir uyandırma çağrısıdır.”
Tüm dünyadaki gelir ve sermaye dağılımındaki eşitsizlik, ekonomilerin büyümemesi ve eşitsizlik ve daha niceleri.
Büyük sıfırlama ne anlama geliyor?
Aslında ekonomide sıfırlama yeni bir kavram değil. 2008 ekonomik kriz buhranıyla start verildi. 2014’de Dünya Ekonomik Forumu’nda bugünkü Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, büyük sıfırlamadan bahsetmişti.
Ancak 2019 Ekonomik Forumu Zirvesi’nde konu daha ciddiyetle ele alınmaya başlandı.
2020’de düzenlenen 50. Dünya Ekonomik Forumu’nda büyük reset çok konuşuldu ve tartışıldı.
Kapitalizmin temelli ekonominin 2008 krizi sonrası istenilen seviyede büyümemesi birçok problemi beraberinde getirdi.
1980’den itibaren uygulanan neo-liberal politikalar gelir dağılımdaki eşitsizliği artırdı.
Dünyanın karşılaştığı en büyük kaos ise Kovid-19 oldu.
BM verilerine göre en az gelişmiş ülkelerde 32 milyon insan aşırı yoksulluğa sürüklenebilir.
En az gelişmiş 47 ülkede 1,6 milyar insanın yaşadığı düşünülürse bu tablo oldukça vahim.
Büyük sıfırlamayı savunanlar dünya ekonomisinin yeniden inşa edilmesini savunuyor.
Büyük sıfırlamayla beraber:
- Sürdürülebilir
- Adil
- Kapsayıcı
- Dijital
- Sınırsız bir dünya hedefleniyor.