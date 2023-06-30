İslam Memiş 'bu yıl devreye sokulacak' dedi: 'Geçen yıl hazırdı, seçim olduğu için ötelendi...'
TV100 yazarı İslam Memiş, bugünkü köşe yazısında yeni banknotlar basılması gerektiğini söyleyerek Türkiye'nin dijital paraya geçme konusunda farklı bir durumda olduğunu söyledi ve "Kişisel değerlendirmem, bu yıl yeni kâğıt banknotlar ve demir paralar devreye sokulacak." dedi.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, TV100'de kaleme aldığı "Yeni banknotlar mı geliyor?" başlıklı yazısında çarpıcı değerlendirmeler yaptı. Memiş, tüm dünyanın dijital paraya geçtiğini söyleyerek Türkiye'nin durumunun farklı olduğunu aktardı. Memiş, demir paralar için yapılan çalışmanın geçen yıl tamamlandığını ancak 2023 seçimleri nedeniyle ötelendiğini de aktardı.
Memiş'in bugünkü yazısı şöyle:
2023 itibariyle dijital paraların kullanılmaya başlandığı bir sürece girdik.
Ülkeler önce test aşamasını gerçekleştirmişlerdi.
Test aşamalarında bir sorun çıkmadı.
Çin, uygulamaya koyan ilk ülke oldu.
Dijital Yuan, dijital dolar, dijital euro, dijital TL…
E-cyn, E-usd, E-eur, E-Try…
Aslında paranın dijital ortamda var olması yeni bir durum değil.
Sanal tabanlı işlemlerden, yazılım tabanlı işlemlere rağbet arttı.
Bu durum devletler için bir fırsat oldu.
Dijital varlıkların fizikiye dönüştürülememesi, kayıt içi ekonomi ve takip sistemi için bir başlangıç.