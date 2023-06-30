İslam Memiş 'bu yıl devreye sokulacak' dedi: 'Geçen yıl hazırdı, seçim olduğu için ötelendi...'

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, TV100'de kaleme aldığı "Yeni banknotlar mı geliyor?" başlıklı yazısında çarpıcı değerlendirmeler yaptı. Memiş, tüm dünyanın dijital paraya geçtiğini söyleyerek Türkiye'nin durumunun farklı olduğunu aktardı. Memiş, demir paralar için yapılan çalışmanın geçen yıl tamamlandığını ancak 2023 seçimleri nedeniyle ötelendiğini de aktardı.

Memiş'in bugünkü yazısı şöyle: