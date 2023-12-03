İslam Memiş: Bu tarihe kadar 'altın fiyatlarında yeni rekor' haberleri göreceksiniz
Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş sonrası altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş altınla ilgili analizde bulundu.
Altın fiyatları, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası sıkılaşmasında sona geldiği ve gelecek yıl faiz indirimine başlayabileceğine dair beklentilerin güçlenmesiyle tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş altının geleceğiyle ilgili analizde bulundu. Memiş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Her yıl olduğu gibi altın bu yıl da şampiyonluğu kimseye bırakmadı. Ons 2.075 dolar, gram altın 1.977 lirayı test etti. Diğer uyarılarımda olduğu gibi 2.080 $ kâr satışına hazırlıklı olmak gerek.
Kısa vadeli kâr satışı ve dinlenme devamı yeni rekorlar. 2023’e 1.115 lira seviyesinden başlayan gram altın, bugün 1.977 liraya yükseldi. 11 ayda gramında 862 lira. Bist de 8.490 puandan çıkıp altın pozisyonu almış olanlar iyi karardı. Tebrikler.
Aralık ayında takip ettiğim bant aralığı 1.980-2.080 dolar aralığı. 2.000 dolar seviyesini görünce tekrar yorumlamakta fayda var. Belki 20 $ riskini almayız. Elimizdekini tutup ilave için fırsat kolluyoruz.
2024’ün 2. çeyreğine kadar sık sık “Altın fiyatlarında yeni rekor” haberleri göreceksiniz. Gümüş, takip eder. Euro, doları ezer. Borsa, güldürür. Dolar, öldürür. Toprak, zengin eder."
ALTIN FİYATLARI
Altının ons fiyatı 2.075,41 dolarla rekor seviyeye yükseldi. 3 Aralık 2023 gram altın 1924 liradan alıcı buluyor. Altın fiyatları şöyle:
Gram altın: 1.924,02
Çeyrek altın: 3.181,00
Cumhuriyet altını: 12.722,00
Yarım altın: 6.381,00.