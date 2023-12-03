İslam Memiş: Bu tarihe kadar 'altın fiyatlarında yeni rekor' haberleri göreceksiniz

Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş altının geleceğiyle ilgili analizde bulundu. Memiş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Her yıl olduğu gibi altın bu yıl da şampiyonluğu kimseye bırakmadı. Ons 2.075 dolar, gram altın 1.977 lirayı test etti. Diğer uyarılarımda olduğu gibi 2.080 $ kâr satışına hazırlıklı olmak gerek.