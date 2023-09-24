İslam Memiş borsa yatırımcısına seslendi, rakam verdi: Köşeyi dönecekler
Son aylarda rekor yükselişlerle büyük bir kazanç sağlatan Borsa İstanbul, aşağı yönlü hareketlerin ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı sonrası yeniden toparlama hareketlerine başladı. Piyasa uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara tavsiyelerde bulundu.
Borsa İstanbul tarihinin en gösterişli dönemlerini yaşarken, son aylarda BIST100 endeksindeki yükselişle birlikte neredeyse her meslekten vatandaşın dahil olduğu ve yatırımcı sayısının milyonları aştığı bir platform olmaya devam ediyor.
Merkez Bankası'nın son yıllarda kaybettiği itibarın ardından 28 Mayıs sonrasında göreve başlayan yeni isimlere yönelik ilk onay Borsa İstanbul endeksinden gelirken, son haftalarda borsa hem Türk lirası hem de dolar karşısında rekorlar kırarak tarihinin en yüksek seviyelerini yeniledi.
Geçtiğimiz haftanın açılış seansında 8.403,81 puana ulaşan BIST 100 endeksi, peş peşe gelen kar satışlarının ardından 7 bin 700 puana kadar gerilese de, Merkez Bankası'nın 500 baz puanlık faiz artırım kararı sonrası Borsa İstanbul yeniden 8 bin bandının üzerine çıktı.
Yaşanan düşüşler, özellikle acemi yatırımcıyı telaşlandırırken, panik satışı yapma noktasına gelen milyonlara Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş önemli uyarılarda bulundu.