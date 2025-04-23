İslam Memiş: Bir Anda Düşecek!
Küresel piyasalarda son dönemde yaşanan gelişmeler, özellikle ABD ile Çin arasındaki tansiyonun yükselmesiyle birlikte yatırımcıların güvenli liman olarak gördükleri altına yönelmelerine neden oldu. Yoğun ilginin etkisiyle altın fiyatları haftaya rekor seviyelerle giriş yaptı. Ancak bu yükseliş kısa süreli oldu. Haftanın ortasında altın piyasasında sert bir geri çekilme yaşandı ve yatırımcılar şaşkınlığa uğradı.
Kaynak: TGRT Haber
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, TGRT Haber’de yayınlanan “Bilmedikleriniz” programında altın fiyatlarındaki bu dalgalanmayı değerlendirdi. Ons altının 3.500 doları test ettiğini belirten Memiş, bu seviyelerin sürdürülebilir olmadığını ifade etti. “Bu yükselişler köpük fiyatlamalarla gerçekleşiyor, teknik düzeltmeler kaçınılmaz” diyen Memiş, yatırımcılara paniğe kapılmamaları çağrısında bulundu.
İslam Memiş’e göre, piyasada ons altında 200 dolarlık, gram altında ise 200 TL’lik bir düşüş yaşandı. Güncel verilere göre serbest piyasada gram altın 4.155 TL, ons altın ise 3.308 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Bu hareketlilik, piyasadaki köpük fiyatlamaların etkisini gözler önüne serdi.
KISA VADEDE DÜŞÜŞ, UZUN VADEDE FIRSAT
Altın fiyatlarının kısa vadede dalgalı bir seyir izlemeye devam edebileceğini belirten Memiş, yatırımcıların uzun vadeli stratejilere yönelmesi gerektiğini vurguladı. “Altında zengin olacağız diye düşünmeyin. Küçük yatırımcılar sabırla kazanır. Panik alımlar zarar getirir” açıklamasında bulunan Memiş, gram altında 4.000 TL, ons altında ise 3.000 dolar seviyesinin altına inilmesi gerektiğini ifade etti.
FİYATA DEĞİL, MİKTARA ODAKLANIN UYARISI
Yatırımcılara fiyattan çok miktara odaklanmaları gerektiğini belirten Memiş, altın fiyatlarının kısa süreli düşüşlerinin alım fırsatı olabileceğini söyledi. Teknik açıdan piyasanın bir düzeltme sürecine girdiğini kaydeden Memiş, bu sürecin 1-2 ay içerisinde tamamlanabileceğini ve ardından fiyatların yeniden yukarı yönlü hareket edebileceğini dile getirdi. “Piyasalar köpükten arındıktan sonra, daha sağlıklı bir yükseliş görebiliriz” dedi.
GRAM ALTINDA YIL SONU HEDEFİ: 6.000 TL
İslam Memiş, gram altın için yıl sonu tahminini de açıkladı. 12 aylık dönemde ons altında 4.250 dolar, gram altında ise 6.000 TL seviyesini hedeflediğini ifade etti. “Sabırlı olan kazanır. Piyasa gürültüyü değil, sessizliği sever” değerlendirmesinde bulundu.
JEOPOLİTİK RİSKLER ALTIN FİYATLARINI ETKİLİYOR
Memiş, altın fiyatlarını sadece ekonomik verilerin değil, aynı zamanda siyasi gelişmelerin de etkilediğini belirtti. Çin-Tayvan hattındaki tansiyon, Ortadoğu’daki belirsizlikler ve ABD’deki ekonomik risklerin, önümüzdeki süreçte altın fiyatlarını şekillendirebileceğine dikkat çekti. 2025 yılının öngörülemez gelişmelerin yılı olacağını ifade eden Memiş, yatırımcılara temkinli davranmaları ve portföylerini çeşitlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.