İslam Memiş: Bir Anda Düşecek!

İslam Memiş’e göre, piyasada ons altında 200 dolarlık, gram altında ise 200 TL’lik bir düşüş yaşandı. Güncel verilere göre serbest piyasada gram altın 4.155 TL, ons altın ise 3.308 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Bu hareketlilik, piyasadaki köpük fiyatlamaların etkisini gözler önüne serdi.