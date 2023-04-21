İslam Memiş 'Ben böyle bir şey görmedim' dedi ve uyardı: Tuzak
Altın ve dolar fiyatlarında yükseliş ne kadar sürecek? Satış için doğru zaman ne zaman? İşte İslam Memiş'ten tv100.com'daki yazısında dikkat çeken açıklamalar.
Altın ve dövizdeki dalgalanmayı değerlendiren İslam Memiş bayramda dikkat çeken bir uyarı yaptı. "Bugüne kadar böyle bir durum görmemiştim" diyen İslam Memiş, altın ve döviz fiyatlarındaki tuzağı yazdı:
Gram altın, Ramazan Bayramı arefesinde Kapalıçarşı’da bin 371 liraya yükselerek rekor tazeledi. Yıla bin 114 lira seviyesinden başlayan gram altın, böylece 4,5 ayda gramında 257 lira artmış oldu. Ancak bu yükselişler spekülasyon nedenli ve sağlıksız, tuzak fiyatlamalar!
Yurt içi piyasalarda döviz kurlarında üç fiyatlama oluştu:
1- Ekran fiyatı (Merkez Bankasının belirlediği)
2- Banka fiyatı (Bankaların belirlediği)
3- Serbest Piyasa fiyatı (Talebin belirlediği)
Mesela dolar için rakamlar şöyle:
1- Ekranda 19,40 lira
2- Bankalarda 20,48 lira
3- Serbest piyasalarda 20,58 lira