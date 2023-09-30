İslam Memiş 'beklentileri yüksek tutmayın' dedi ve uyardı: 'Nasıl teklifler gelir göreceğiz'
Piyasa uzmanı ve tv100.com yazarı İslam Memiş, bugünkü yazısında altın fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulundu ve yatırımcıyı uyardı.
İslam Memiş, tv100'de kaleme aldığı yazısında yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması planlamasıyla ilgili yazdı. Altın fiyatları ne olacak? Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması için neler yapılacak? Fiyatlar nasıl etkilenecek? Neler yapılmalı? İşte Memiş'in o yazısı...
Son 10 yıldır yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması için birçok proje üretildi.
Farkındalık oluştu ancak yeterli olmadığı açık.
Getiri elde edilen ve fiziki geri alınabilen projeler tuttu.
Diğerleri tutmadı.
Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), çarşamba günü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında tekrar toplandı.
Toplantı sonrası yapılan açıklamada TL cinsinden enstrümanların çeşitlendirilmesi, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması için yeni strateji üzerinde konuşulduğu belirtildi.
Öncelikle şunu belirtmek isterim.
Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması için şunları mutlaka göz önünde bulundurulması gerekiyor:
- Yastık altı fiziki altını genelde ev, araç alacaklar ya da düğün yapacaklar biriktiriyor.
Eğer bu vatandaşlarımızın birikimleri ilk kez ev veya araç alacaklara kredi kolaylığı sağlanırsa isabetli olur.
“Fiziki altın veya dövizini getirenlere öncelikli kredi” gibi.