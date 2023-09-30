İslam Memiş 'beklentileri yüksek tutmayın' dedi ve uyardı: 'Nasıl teklifler gelir göreceğiz'

Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması için şunları mutlaka göz önünde bulundurulması gerekiyor:

- Yastık altı fiziki altını genelde ev, araç alacaklar ya da düğün yapacaklar biriktiriyor.

Eğer bu vatandaşlarımızın birikimleri ilk kez ev veya araç alacaklara kredi kolaylığı sağlanırsa isabetli olur.

“Fiziki altın veya dövizini getirenlere öncelikli kredi” gibi.