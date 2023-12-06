İslam Memiş 'bedava' dedi, altın almayanlara adres gösterdi

Beş aydır belirttiğim gibi dolardan kurtulmak, dolar karşısındaki varlıklara geçmek gerek uyarılarımı anımsatmak isterim. 1,04 Euro, 1,20 Sterlin, bin 808 dolar ons altın, 20 dolar ons gümüş vardı. Bugün karşımızda 1,880 euro, 1,27 sterlin, 2.070 dolar ons altın, 25,46 dolar ons gümüş var. 2024 hedefim yine aynı. 1,15 euro, 1,32 sterlin, 2 bin 350 dolar ons altın, 32 dolar ons gümüş.