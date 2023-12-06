İslam Memiş 'bedava' dedi, altın almayanlara adres gösterdi
İslam Memiş, yılında son ayında yatırımcılara dikkat çeken uyarılarda bulundu. 2024 yılına girerken son fırsatlar ne? Dolar yükselecek mi? Altın fiyatları düşecek mi? Hangi araçlar kazandıracak?
Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, yılın son ayında yatırımcıları uyardı. Memiş, gram altın, Borsa İstanbul hedeflerini açıkladı, analizde bulundu.
Memiş'in TV100'deki yazısı şöyle:
2023’ün son ayı olan aralık ayını iyi değerlendirmek gerek.
Çünkü 2024’ün son hazırlığı için son fırsatlar.
Euro, sterlin, altın ve gümüş için geç kalanlar.
Bu ay özellikle son fırsat.
Beş aydır belirttiğim gibi dolardan kurtulmak, dolar karşısındaki varlıklara geçmek gerek uyarılarımı anımsatmak isterim. 1,04 Euro, 1,20 Sterlin, bin 808 dolar ons altın, 20 dolar ons gümüş vardı. Bugün karşımızda 1,880 euro, 1,27 sterlin, 2.070 dolar ons altın, 25,46 dolar ons gümüş var. 2024 hedefim yine aynı. 1,15 euro, 1,32 sterlin, 2 bin 350 dolar ons altın, 32 dolar ons gümüş.
Aralık ayında önemli veriler bizi bekliyor.
Küresel piyasalar ABD’deki veri ve gelişmelere odaklanacak:
- ABD Tarım Dışı İstihdam Verisi
- ABD Enflasyon Verisi
- FED Faiz Kararı
Bu hafta ise yurt içi piyasalarda TÜİK enflasyon verisi, cuma günü ABD Tarım Dışı İstihdam Verisini takip edeceğiz.
Her iki veri de para piyasalarında volatilitenin artmasına neden olur.
Bu hafta hangi bant aralıklarını takip edeceğim?
BİST 100 ENDEKSİ
Haftayı 8 bin 26 puandan tamamlamıştı.
7 bin 750-8 bin 150 puan aralığı geçerliliğini koruyor.
Dolar ile beraber bu hafta yukarı yönlü hareketlerini sürdüreceğini düşünüyorum.
Beklediğim seviye bu hafta 8 bin 150 puan.
DOLAR/TL KURU
Haftayı 28,89 lira seviyesinden tamamlamıştı.
28,80-29,20 lira bant aralığını takip edeceğim.
Bu ay sonu için yani yıl sonu kapanış beklentim olan 29,70 lira seviyesi geçerliliğini koruyor.
EUR/USD PARİTESİ
Haftayı 1,879 seviyesinden tamamlamıştı.
Bu hafta 1,0820-1,09 aralığını takip edeceğim.
Son geri çekilmeler ve fırsatlar olarak göreceğim.
Eline yeni dolar geçmiş veya doları bulanalar iyi düşünmeli.
ONS ALTIN (XAU/USD)
2 bin 70 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı.
Kâr satışları için cuma günü uyarmıştım.
1.970-2.080 dolar aralığı için öngörüm geçerli.
Bu hafta düşüş bekliyorum.
Kademeli düşüşlerde takip edeceğim bant aralığı 1.920-1.902 dolar aralığı.
Son fırsatlar olacağından yüzde 50, bin 920 dolar seviyesinden almak mantıklı.
Riske girmeye gerek yok çünkü 2024 hedefim 2 bin 350 dolar.
GRAM ALTIN
Fiziki tarafta bin 968 lira seviyesinden kapanış yapmıştı.
Ons altın nedenli gram tarafında da bu hafta geri çekilme bekliyorum.
Bin 920 lira seviyesi destek seviyesi.
Dolar/TL nedenli fazla gerilemeyebilir.
Elinde olan muhafaza etmeli, almayanlar da bu haftayı değerlendirmeli.
ONS GÜMÜŞ (XAG/USD)
Haftayı 25,46 dolar seviyesinden tamamladı.
2024 hedefim 32 dolar seviyesi.
Bu hafta 24,50-25,40 dolar aralığını takip edeceğim.
Düşüşlerin kalıcı olmayacağını düşünüyorum.
GRAM GÜMÜŞ
Haftayı 23,68 lira seviyesinden tamamlamıştı.
Bu hafta 22,80-23,80 lira aralığını takip edeceğim.
Düşüşler kalıcı değil.
“Altın biriktiremiyorum” diyenlere gümüş bedava.
Bu hafta dolar endeksi 104 denemesi yapacağından, dolar karşısındaki enstrümanlarda geri çekilmeler olur."