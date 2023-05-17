İslam Memiş 'aslında hepiniz kandırıldınız' dedi ve ekledi: Altın vuruş için 28 Mayıs'ı bekliyorlar
TV100 yazarı İslam Memiş, seçimde piyasalarda yapılan manipülasyonu yazdı ve 28 Mayıs için uyardı.
Tv100 yazarı İslam Memiş, piyasada yapılması planlanan manipülasyon tuzağına karşı yatırımcıyı uyardı. Memiş, "Altın vuruş için 28 Mayıs'ı bekliyorlar' dedi.
İslam Memiş'in TV100'de yer alan yazısı şöyle:
Seçim kavganız bitti mi?
Küfürler, hakaretler, yalanlar, dolanlar…
Bitmedi değil mi?
Pardon, siz 28 Mayıs’ı bekliyordunuz değil mi?
Peki, sayılı gün tez geçer.
28 Mayıs da gelir.
Kazananlar, kaybedenler; kazandığını veya kaybettiğini düşünenler…
Aslında hepiniz kandırıldınız.
Evet, yanlış duymadınız, kandırıldınız.
Nasıl mı?
Ekonomik, psikolojik, sosyolojik ve gerçek olarak kandırıldınız.
En zor zamanlarınızda uğuruna kavgalar ettiğiniz partinizin politikacıları neredeydi?
Seçim sürecinde meydanlarda, medya ve sosyal medya ekibiyle size sarılıp fotoğraflar çektirenler…
Seçim sürecinden önce onlarla aynı kaderi mi paylaştınız?