İslam Memiş anlattı: Seçim ikinci tura kalırsa piyasalar ne tepki verir?

Yani, seçim sonrası için yeni bir model ve ekibin haberi verilmiş oldu.

Ancak ekip değişti diye her şey güllük gülistanlık olmaz!

Önce seçim, sonra da yeni model sancısı var.

Depremin meydana gelmesi, gelecek sıkıntıları ekonomik olarak daha da artırdı.