İslam Memiş anlattı: Seçim ikinci tura kalırsa piyasalar ne tepki verir?
Piyasa uzmanı İslam Memiş, tv100'de kaleme aldığı yazısında seçimin ikinci tura kalması halinde piyasaların vereceği tepkiyi yazdı.
Altın ve dolar tahminleriyle bilinen İslam Memiş, bu defa seçimin ikinci tura kalması halinde piyasaların vereceği tepkiyi yazdı.
İslam Memiş'in Tv100'de kaleme aldığı yazısı şöyle:
18 Mart’ta “Seçimi kazanan yeni kadroyla süreci başlatır. Millet İttifakı kazanırsa zaten yeni kadro ile göreve başlayacak. Cumhur İttifakı kazanırsa ekonomi yönetimi, finans kurum ve kuruluşlarda tam kadro değişikliğine gider. Yani, her iki sonuçta da Türkiye’de ekonomiyi yeni kadrolar yönetecek. Her iki sonuçta cumhurbaşkanlığı yardımcılığı artırılırken, yeni bakanlıklar kurulacak” yorumum vardı.
5 Nisan Çarşamba akşamı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel bir televizyon kanalında şöyle bir açıklama yaptı: “Önümüzdeki dönem ekonomi politikalarımızı daha da güçlendirmek için şimdiden ciddi hazırlıklar yürütüyoruz. Uzun zamandır ekonomi yönetimimizde yer alan Mehmet Şimşek kardeşimizin koordinasyonundaki bir ekip bu doğrultuda hazırlıklar yapıyor.”
Yani, seçim sonrası için yeni bir model ve ekibin haberi verilmiş oldu.
Ancak ekip değişti diye her şey güllük gülistanlık olmaz!
Önce seçim, sonra da yeni model sancısı var.
Depremin meydana gelmesi, gelecek sıkıntıları ekonomik olarak daha da artırdı.