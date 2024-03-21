İslam Memiş altınla ilgili rakam verdi: Ekonomi yönetiminin zoruna gidiyor, e gerçek bu
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altınla ilgili rakam vererek "Bu durum toplumda endişe ve paniğe yol açabiliyor ve ekonomi yönetiminin de zoruna gidiyor. Ekonomi yönetimi diyor ki altına niye yatırım yapıyorsun, dövize niye yatırım yapıyorsun. Ee gerçek bu, rakamsal değer bu" dedi.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, TGRT'nin Youtube kanalında katıldığı yayında; altın, döviz ve borsa ekseninde kısa ve orta vadeli değerlendirmelerde bulundu.
Memiş gram altınla ilgili rakamları 'Ekonomi yönetiminin zoruna gidiyor' diyerek açıkladı. Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş'in tahminleri şöyle:
"Borsa satıcılı. Tepki alımı illaki gelir ama ben düşüşlerin bittiğine inanmıyorum. Yatırımcıları 1 aydır endeks tarafında uyarıyorum. Teknik olarak 8400 puanı bekliyorum ondan sonra 10 bin, 15 bin puanı beklemeye devam ediyorum. Borsa yatırımcısı sonra hesap yapacak.
Teknik olarak 8400 puanı bekliyorum ondan sonra 10 bin, 15 bin puanı beklemeye devam ediyorum. Borsa yatırımcısı sonra hesap yapacak.
Altın kadar kazandım mı, dolar kadar kazandım mı, Bitcoin kadar kazandım mı? İlla ben kazandım olayı yok. TL karşısındaki bütün enstrümanlar kazanıyor. TL karşısında değer kazanmaya bir şey olamaz. Sepet yapmak, varlıkları çeşitlendirmek isabetli olur.
'SAKİN OLACAKSIN'
Acemi yatırımcı tek hisse senedi üzerinden gidiyor. Yatırım yaptığı şirketlerin ne iş yaptıklarını bile bilmiyorlar. Borsa kimseyi zarar ettirmez. Sen trenin neresinden bindin. Bu sorunun cevabını veremedikten sonra borsa kimseye kazandırmaz uzun vadede. Sakin olacaksın, yıl sonunu bekleyeceksin.
GRAM ALTIN
Gram altının fiyatı öncelikle 3.000 TL’lik pik seviyesine ulaşacak ve ardından 4.000 TL seviyesine kadar yükselmeye devam edecek.
Ancak 3.500 ve 4.000 TL ifadelerini sıkça kullanmak istemiyorum; çünkü bu durum toplumda endişe ve paniğe yol açabiliyor ve ekonomi yönetiminin de zoruna gidiyor.
Ekonomi yönetimi diyor ki altına niye yatırım yapıyorsun, dövize niye yatırım yapıyorsun. Ee gerçek bu, rakamsal değer bu.
"Geçen yıl 18 TL olan dolar kuru, 28 TL’ye yükseldi ve şu anda 33 TL. Serbest piyasada bu yıl için 40 TL seviyesini bekliyoruz. Doların yükselmesiyle birlikte gram altın da değer kazanıyor. Ancak asıl mesele gram altında."