İslam Memiş altınla ilgili rakam verdi: Ekonomi yönetiminin zoruna gidiyor, e gerçek bu

Altın kadar kazandım mı, dolar kadar kazandım mı, Bitcoin kadar kazandım mı? İlla ben kazandım olayı yok. TL karşısındaki bütün enstrümanlar kazanıyor. TL karşısında değer kazanmaya bir şey olamaz. Sepet yapmak, varlıkları çeşitlendirmek isabetli olur.