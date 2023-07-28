İslam Memiş 'altınla borç yapmayın' dedi, altının fırlayacağı tarihi söyledi!

Gram altın fiyatı, dolar kuru ve ons altın tarafından esen rüzgarla yön bulmaya devam ediyor. Şimdilerde 1700 TL seviyelerinde seyreden altın gram fiyatı, ay içerisinde tırmanarak tarihi rekorunu kırdı. Peki altın yükselişini sürdürecek mi? Altın fiyatları için teknik seviyeler neler olacak? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş konu ile ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte o değerlendirmeler: