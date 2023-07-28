İslam Memiş 'altınla borç yapmayın' dedi, altının fırlayacağı tarihi söyledi!
Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Altınla borç yapmayın" diyerek gram altın ve ons altın ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Memiş, altın fiyatlarının fırlayacağını söyledi.
Gram altın fiyatı, dolar kuru ve ons altın tarafından esen rüzgarla yön bulmaya devam ediyor. Şimdilerde 1700 TL seviyelerinde seyreden altın gram fiyatı, ay içerisinde tırmanarak tarihi rekorunu kırdı. Peki altın yükselişini sürdürecek mi? Altın fiyatları için teknik seviyeler neler olacak? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş konu ile ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte o değerlendirmeler:
'RİSKLERİN DAĞITILMASI GEREKİYOR'
Yatırımcılar ons altın tarafında yüzde 50-yüzde 50 bir satın almayı fiyatlaması gerekiyor. Yani riskleri dağıtması gerekiyor.
Yıl sonuna kadar ons altın fiyatında 2150-2350 bant aralıklarını bekliyorum. Dolar endeksinde 92-94 bandına kadar bir geri çekilme yaşanabilir. Dolar endeksindeki bu geri çekilmen ons altın fiyatını pozitif yönde destekler diye tahmin ediyorum.
'ALTIN ALIRKEN EKRAN FİYATLARINA DİKKAT EDİLMELİ'
Gram altın ile ekran fiyatı arasında farklılıklar oluşuyor. Yatırımcılar bu farklılıklara dikkat etmesi gerekiyor. Ekranda 1700 TL olarak gördükleri gram altını serbest piyasalarda 1720 TL'ye görebilirler. Bankaların makas aralıkları da farklı tabi.