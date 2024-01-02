İslam Memiş altını olanlara tarih verdi: 'Bekliyorum'
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın sahibi olanlara ve almayı düşünenlere önemli uyarılarda bulundu. Seviye ve tarih aralığı paylaşan Memiş, beklediği seviyeleri de aktardı.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, TV100'de yayımlanan yazısında 2024 yılının ilk haftasında yaşanmasını beklediği gelişmeleri ve sene içerisindeki beklentilerini açıkladı.
BIST 100
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yeni yıla yüzde 0,96 yükselişle 7.542,25 puandan başlamıştı.
BIST 100 Endeksinde 7 bin - 7 bin 500 puan aralığını takip edeceğini söyleyen Memiş, "Borsa için fırsat kollayanlar yine şanslı bir haftada" diye konuştu.
DOLAR / TL
"29,66 lira seviyesinden haftaya başladı" diyen Memiş, takipçilerine şu uyarıyı yaptı:
"Ocak ayında 30 liranın normalleştiği, yıl içerisinde 45 lira seviyesinin test etme olasılığını yine beklemeye devam ediyorum."
ALTIN
İslam Memiş, altın analizinde ise dikkati çeken değerlendirmelerde bulundu.
"Bu hafta 2.030-2.060 lira aralığını takip edeceğim" diyen Memiş, şöyle devam etti:
"Yılın ilk çeyreğinden beklediğim 2.150 lira, yıl içerisinde beklediğim 3 bin lira seviyesi geçerliliğini koruyor."
BITCOIN
İslam Memiş, BITCOIN'in de 40-45 bin dolar bandından kurtumak, 45-50 bin bandına yerleşmek isteğinde olduğunu söyledi.
Memiş "38-48 bin dolar aralığını takip edeceğim" ifadesini kullandı.
Kaynak: TV100