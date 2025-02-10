İslam Memiş Altında 3 Ay Detayını Açıkladı: Gaza Gelip Altın Alan Yandı
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcısını uyardı. Altın fiyatlarının yüksek seviyelerde olduğunu belirten Memiş, "Altın yatırımcısını 3 ay bekletecekler. Alım için gaza gelenler 3 ay üzülebilir" dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcılarını dikkatli olmaları konusunda uyardı. Memiş, yaptığı açıklamada, altın fiyatlarının kısa vadede bir düşüş trendine girebileceğini ve yatırımcıların 3 ay kadar beklemeleri gerektiğini ifade etti.
Daha önce gram altın için yıl sonu hedefi olarak 4.450 TL, ons altın için ise 3.000 dolar tahmininde bulunan Memiş, altın fiyatlarının yüksek seviyelerde olduğunu belirterek, "Altın yatırımcısını 3 ay bekletecekler. Alım için gaza gelenler 3 ay üzülebilir." dedi.
ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK
Gram altın 3 bin 355 lira seviyelerinde seyrediyor. Memiş, bu seviyelerin oldukça yüksek olduğunu ve kısa vadede bir düzeltme hareketinin olabileceğini düşünüyor. Memiş, altın fiyatlarındaki olası düşüşün nedenleri arasında küresel ekonomideki belirsizlikler, para politikaları ve jeopolitik riskleri sıraladı. Bu faktörlerin bir araya gelmesiyle altın fiyatlarının kısa vadede baskı altında kalabileceğini belirtti.
"ALTIN ALANLAR 3 AY ÜZÜLECEK"
İslam Memiş, "Ons altın için 2025 için 3.050-3.080 dolar, gram altın için 4.000-4.500 lira aralığı açıklayan bir analist olarak diyorum ki 'Altın yatırımcısını 3 ay bekletecekler.' Nakite ihtiyacı olmayanlar zaten bekliyor, ancak alım için gaza gelenler 3 ay üzülebilir." açıklamasında bulundu.