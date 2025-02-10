İslam Memiş Altında 3 Ay Detayını Açıkladı: Gaza Gelip Altın Alan Yandı

"ALTIN ALANLAR 3 AY ÜZÜLECEK"

İslam Memiş, "Ons altın için 2025 için 3.050-3.080 dolar, gram altın için 4.000-4.500 lira aralığı açıklayan bir analist olarak diyorum ki 'Altın yatırımcısını 3 ay bekletecekler.' Nakite ihtiyacı olmayanlar zaten bekliyor, ancak alım için gaza gelenler 3 ay üzülebilir." açıklamasında bulundu.