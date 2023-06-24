İslam Memiş altın ve doları olana rakam verdi: Bekleyin

Piyasa uzmanı İslam Memiş, gram altın ve doları olanları faiz kararı sonrası uyardı.

Son Güncelleme:
İslam Memiş altın ve doları olana rakam verdi: Bekleyin - Resim: 1

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, faiz kararı sonrası piyasalarda geçici bir geri çekilme olabileceğini belirterek hem gram altın hem de dolar kuru için yeni tahminlerde bulundu. 

1 13
İslam Memiş altın ve doları olana rakam verdi: Bekleyin - Resim: 2

Piyasalarda yükselişlerin devam edeceğini belirten Memiş, şunları söyledi: "Yabancı para birimlerinde, altın ve gümüşün gram fiyatlarında kısa vadeli düşüş öngörümü önceden belirttiğimi anımsatmak isterim. Dolar/TL kurunda 22,80 lira seviyesini takip edeceğim.

2 13
İslam Memiş altın ve doları olana rakam verdi: Bekleyin - Resim: 3

Yüksek bir faiz artırımı gelir, piyasalarda iyimserlik artarsa 21,80 lira seviyesi bile görülebilir. Önce 22,80’ni takip etmek gerek. Dolar/TL kuru başı çektiğinden diğer yabancı paralarda da değer kayıpları görülebilir.

3 13
İslam Memiş altın ve doları olana rakam verdi: Bekleyin - Resim: 4

GRAM ALTIN İÇİN RAKAM VERDİ

Gram altın da 1400-1450 lira, gram gümüş de 16,50-17,00 lira aralığını takip edeceğim. İki hafta önce yarına hazırlık yapan, TL’de bekleyenlerin iyi karar verdiğini gördük. 

4 13