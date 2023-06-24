İslam Memiş altın ve doları olana rakam verdi: Bekleyin
Piyasa uzmanı İslam Memiş, gram altın ve doları olanları faiz kararı sonrası uyardı.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, faiz kararı sonrası piyasalarda geçici bir geri çekilme olabileceğini belirterek hem gram altın hem de dolar kuru için yeni tahminlerde bulundu.
Piyasalarda yükselişlerin devam edeceğini belirten Memiş, şunları söyledi: "Yabancı para birimlerinde, altın ve gümüşün gram fiyatlarında kısa vadeli düşüş öngörümü önceden belirttiğimi anımsatmak isterim. Dolar/TL kurunda 22,80 lira seviyesini takip edeceğim.
Yüksek bir faiz artırımı gelir, piyasalarda iyimserlik artarsa 21,80 lira seviyesi bile görülebilir. Önce 22,80’ni takip etmek gerek. Dolar/TL kuru başı çektiğinden diğer yabancı paralarda da değer kayıpları görülebilir.
GRAM ALTIN İÇİN RAKAM VERDİ
Gram altın da 1400-1450 lira, gram gümüş de 16,50-17,00 lira aralığını takip edeceğim. İki hafta önce yarına hazırlık yapan, TL’de bekleyenlerin iyi karar verdiğini gördük.