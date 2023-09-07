İslam Memiş: Altın için yeni operasyon çekilebilir, sakın ama sakın bu tuzağa düşmeyin
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcılarına uyarılarda bulundu. Yeni bir operasyon çekilebileceğine dair tahminini paylaşan Memiş, "Sakın ama sakın bu tuzağa düşmeyin" dedi.
İslam Memiş, altın sahiplerine çok yakında yeni bir operasyon çekileceğini belirterek yeni açıklamalarda bulundu.
İslam Memiş, gelecek hafta itibariyle altın fiyatlarında ve emtia piyasalarında önemli değişikliklerin yaşanacağını belirtirken birikimini altında tutan yatırımcılara şöyle seslendi:
"Yaşanan kar satışlarının ardından 35 dolarlık bir düşüş görüldü ve yatırımcıların akıllarında 'Düşüş devam edecek mi? Buradan satış yapmalı mıyım?' soruları oluştu. Bu sorunun yanıtı hayır. Eylül ayı, dip fiyattan altın almak için son fırsatların olduğu dönem. Ekim itibariyle ons tarafında 2000 sınırının aşılmasını bekliyorum.
Gram altın tarafında ise bu ayın sonuyla birlikte 1700 liranın altından alım yapma fırsatı sonsuza dek kapanmış olacak. Bu nedenle şu anda satış yapmak mantıklı değil."