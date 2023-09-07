İslam Memiş: Altın için yeni operasyon çekilebilir, sakın ama sakın bu tuzağa düşmeyin

"Yaşanan kar satışlarının ardından 35 dolarlık bir düşüş görüldü ve yatırımcıların akıllarında 'Düşüş devam edecek mi? Buradan satış yapmalı mıyım?' soruları oluştu. Bu sorunun yanıtı hayır. Eylül ayı, dip fiyattan altın almak için son fırsatların olduğu dönem. Ekim itibariyle ons tarafında 2000 sınırının aşılmasını bekliyorum.