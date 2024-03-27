İslam Memiş altın fiyatlarında yaklaşan fırsatı açıkladı: 4 rakam verdi

O yüzden ons altın tarafında kısa vadede negatif orta ve uzun vadede pozitif beklentim devam ediyor. Gram altın TL geçen hafta 100 liralık bir geri çekilme vardı. Düşüşlerde kademeli alım fırsatı gelecek. Önümüzde 15 gün boyunca altın fiyatları sakin seyrine devam edecek. Düşüş ve baskı altında kalan altın fiyatı var karşımızda.