İslam Memiş altın almak isteyenlere rakam verdi: Sabırla takip ediyorum

Dolar/TL ile yükselen, dolar/TL ile gerileyen bir trendi takip etmeyi sürdürüyorum.

Aşağıda 5.400 yukarıda 5.770 puan seviyeleri var.

Alım için dolar/TL de beklediğim geri çekilmeleri gözlemleyeceğim.

5.400 ve altına sarkmadan alım için uygun seviyeler olduğunu düşünmüyorum.