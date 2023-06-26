İslam Memiş altın almak isteyenlere rakam verdi: Sabırla takip ediyorum

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, faiz kararı sonrası gram altın almak isteyenleri uyardı.

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İslam Memiş altın almak isteyenlere rakam verdi: Sabırla takip ediyorum - Resim: 1

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, faiz kararı sonrası piyasalarda yaşanan dalgalanmaya değinerek hem altın hem dolar için tahminlerini sıraladı:

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İslam Memiş altın almak isteyenlere rakam verdi: Sabırla takip ediyorum - Resim: 2

Bist100 endeksi;

5.582 puan seviyesinden kapanış yapan endeks, yeni girişler için fırsatlar vereceğini öngörüyorum.
Bu yıl ki hedefimde ve stratejimde her hangi bir değişiklik yok.

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İslam Memiş altın almak isteyenlere rakam verdi: Sabırla takip ediyorum - Resim: 3

Dolar/TL ile yükselen, dolar/TL ile gerileyen bir trendi takip etmeyi sürdürüyorum.
Aşağıda 5.400 yukarıda 5.770 puan seviyeleri var.
Alım için dolar/TL de beklediğim geri çekilmeleri gözlemleyeceğim.
5.400 ve altına sarkmadan alım için uygun seviyeler olduğunu düşünmüyorum.

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İslam Memiş altın almak isteyenlere rakam verdi: Sabırla takip ediyorum - Resim: 4

Dolar/TL kuru;

25,23 liraya seviyesinden kapanış yapan dolar/TL kuru, önce yatay sonra geri çekilmeleri takip edeceğim.
Önemsediğim 24,00 ve 23,70 lira seviyeleri.

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