İslam Memiş altın almak isteyenlere rakam verdi: Sabırla takip ediyorum
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, faiz kararı sonrası gram altın almak isteyenleri uyardı.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, faiz kararı sonrası piyasalarda yaşanan dalgalanmaya değinerek hem altın hem dolar için tahminlerini sıraladı:
Bist100 endeksi;
5.582 puan seviyesinden kapanış yapan endeks, yeni girişler için fırsatlar vereceğini öngörüyorum.
Bu yıl ki hedefimde ve stratejimde her hangi bir değişiklik yok.
Dolar/TL ile yükselen, dolar/TL ile gerileyen bir trendi takip etmeyi sürdürüyorum.
Aşağıda 5.400 yukarıda 5.770 puan seviyeleri var.
Alım için dolar/TL de beklediğim geri çekilmeleri gözlemleyeceğim.
5.400 ve altına sarkmadan alım için uygun seviyeler olduğunu düşünmüyorum.
Dolar/TL kuru;
25,23 liraya seviyesinden kapanış yapan dolar/TL kuru, önce yatay sonra geri çekilmeleri takip edeceğim.
Önemsediğim 24,00 ve 23,70 lira seviyeleri.