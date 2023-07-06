İslam Memiş altın almak isteyenlere rakam verdi: Dikkatli olun
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın almak isteyenleri uyardı.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, faiz kararı sonrası piyasalarda yaşanan dalgalanmaya değinerek hem altın hem dolar için tahminlerini sıraladı:
BİST 100 ENDEKSİ
5 bin 759 puandan kapanış yapmıştı. Bu hafta yeni direnç seviyelerini test edeceğini tahmin ediyorum. Hedef 6 bin puan seviyesi.
Ancak yükselişlere dikkat! Kâr satışları gelmesi gerekiyor. 5 bin 450-6 bin puan aralığını takip etmeyi sürdüreceğim.
DOLAR/TL KURU
25,88 lira seviyesinden kapanış yapmıştı. 25,85-26,30 lira aralığı teknik olarak geçerliliğini koruyor. Dolar mı, Euro mu? Euro