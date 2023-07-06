İslam Memiş altın almak isteyenlere rakam verdi: Dikkatli olun

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın almak isteyenleri uyardı.

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İslam Memiş altın almak isteyenlere rakam verdi: Dikkatli olun - Resim: 1

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, faiz kararı sonrası piyasalarda yaşanan dalgalanmaya değinerek hem altın hem dolar için tahminlerini sıraladı:

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İslam Memiş altın almak isteyenlere rakam verdi: Dikkatli olun - Resim: 2

BİST 100 ENDEKSİ

5 bin 759 puandan kapanış yapmıştı. Bu hafta yeni direnç seviyelerini test edeceğini tahmin ediyorum. Hedef 6 bin puan seviyesi.

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İslam Memiş altın almak isteyenlere rakam verdi: Dikkatli olun - Resim: 3

Ancak yükselişlere dikkat! Kâr satışları gelmesi gerekiyor. 5 bin 450-6 bin puan aralığını takip etmeyi sürdüreceğim.

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İslam Memiş altın almak isteyenlere rakam verdi: Dikkatli olun - Resim: 4

DOLAR/TL KURU

25,88 lira seviyesinden kapanış yapmıştı. 25,85-26,30 lira aralığı teknik olarak geçerliliğini koruyor. Dolar mı, Euro mu? Euro

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