İslam Memiş, aldığı hisseleri açıklayıp yatırımcıya seslendi: 'Uçuşa hazırlanın'
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, borsa yatırımcısı için kritik bir uyarı yaptı. Memiş, borsaya giriş yaptığını duyurdu ve yatırımcıyı uzak durmaları gereken hisseler için uyardı.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yaptığı tahmin ve değerlendirmelerle dikkat çekerken son olarak da Borsa'ya girdiğini duyurdu. Borsa'da yaşanan dalgalanmaların takip edildiği günlerde, Memiş'ten gelen uyarılar da dikkat çekti.
Son bir ayda BIST100 endeksinde bin puana yakın kayıp yaşanan Borsa'da, geçtiğimiz hafta yatay hareketlilik dikkat çekti. Borsa yatırımcısı ilerleyen haftalarda nelerin yaşanacağını merakla takip ediyor.
Günboyu'nda yer alan habere göre uzman isim İslam Memiş, borsa yatırımcısını nelerin beklediğini açıklarken, yatırımcıların hangi şirketlere yönelmesinin önemli olduğunun altını çizdi.
DOĞRU HİSSE ALANIN ENDEKS İLE İŞİ YOK
Yaşanan yükseliş ve düşüşlerin endeks bazlı olduğunu hatırlatan Memiş, geride bıraktığımız hareketsiz haftada bile bazı hisselerin tavan yaptığına işaret ederek, doğru hisselerden alım yapmanın endeks üstü bir getiri sağlayacağı söyledi.
Aylar öncesinde borsa tarafında sert bir düşüşün kapıda olduğunu belirten Memiş, 8 bin 442 puana kadar ulaşan Borsa İstanbul'da düşüş için jeopolitik risklerin bir gerekçe olduğunu belirterek, er ya da geç kar satışlarının yaşanılacağını ve doğru yerden alım fırsatının artık geldiğini belirtti.
BORSA İSTANBUL KASIM AYINDA 7 BİN PUANA KADAR DÜŞEBİLİR
Yatırımlarının yarısını borsa tarafına kaydırdığını ve geride kalan yüzde 50'lik alım için BIST100 endeksinin 7 bin puanın altına düşmesini beklediğini belirten Memiş, orta ve uzun vadeli yatırımcılar için şu anda alım yapmanın cazip olduğunu belirtti.
HANGİ SEKTÖRLERDEN HİSSE ALDIĞINI AÇIKLADI
Uzman isim, Kasım ayında borsa ve diğer yatırım araçlarında hareketsiz bir dönemin geçeceğini belirtirken, Borsa İstanbul'da yatırım yapacak vatandaşların hangi şirketlerden alım yapması gerektiğini tek tek açıkladı.
Manipülasyon yaşanmaması amacıyla aldığı hisseleri detaylıca açıklamayan Memiş, yatırımlarını savunma sanayi, teknoloji ve gıda sektörlerine kaydırdığını belirtirken, borsada yeni işlem gören şirketlerden uzak durulması gerektiğini hatırlattı.
"BU ŞİRKETLERDEN UZAK DURUN"
En az bir yılı aşkın süredir halka açık işlemlerine devam eden ve bilanço dönemlerinde mali tablolarını eksiksiz şekilde sunmuş hisselerden gönül rahatlığıyla alım yapılabileceğini söyleyen ünlü ekonomist, borsaya yeni açılan ve görece kurumsal olmayan şirketler için "uzak durun" çağrısını yineledi.
Borsada şu anda alım yapan birinin bir yıl beklemesi halinde enflasyon karşısında zarar etme ihtimalinin bulunmadığını söyleyen Memiş, 2024 yılının ikinci yarısında BIST100 endeksinin 15 bin puanı geçeceğini iddia ederek, borsa tarafında gelecek düşüşlerin tarihi bir fırsat olacağını yineledi.