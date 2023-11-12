İslam Memiş, aldığı hisseleri açıklayıp yatırımcıya seslendi: 'Uçuşa hazırlanın'

Aylar öncesinde borsa tarafında sert bir düşüşün kapıda olduğunu belirten Memiş, 8 bin 442 puana kadar ulaşan Borsa İstanbul'da düşüş için jeopolitik risklerin bir gerekçe olduğunu belirterek, er ya da geç kar satışlarının yaşanılacağını ve doğru yerden alım fırsatının artık geldiğini belirtti.